Актриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТП

·41·Культура
Актриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТП

19-летняя актриса Гамзе Саклы, снимавшаяся в турецком сериале «Глаза Черного моря», погибла 24 июня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в районе Чайели провинции Ризе.

В аварии участвовали несколько легковых автомобилей и микроавтобус. Гамзе Саклы находилась в одной из машин вместе с 22-летней Селинай Сарал и 23-летней Нилай Билгин.

Как пишет издание «Тюркие Газетеси», находившаяся за рулем Селинай потеряла управление. Автомобиль врезался в разделительный столб, после чего вылетел на встречную полосу.

В результате сильного удара Гамзе Саклы была выброшена из машины на дорогу и скончалась на месте. Ее две подруги не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля.

Прибывшие на место происшествия врачи и пожарные констатировали гибель трех девушек. Еще пять человек, получивших травмы в результате аварии, были госпитализированы.

Гамзе Саклы с детства мечтала стать актрисой. В последние годы она работала стилистом на съемочных площадках. В 2025 году она начала свою кинокарьеру, исполнив небольшую роль в сериале «Глаза Черного моря».

Гамзе СаклиСелинай СаралНилай БилгинЧерное море глазаНилай Билгин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Сегодня, 17:35Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»Сегодня, 17:18Сабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеСабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеСегодня, 17:03Спор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарийСпор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарийСегодня, 16:37Мукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем мужеМукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем мужеСегодня, 15:16Улугбек Кадиров представил долгожданную песню «Ксонимей» (видео)Улугбек Кадиров представил долгожданную песню «Ксонимей» (видео)Сегодня, 14:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...