Актриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТП

19-летняя актриса Гамзе Саклы, снимавшаяся в турецком сериале «Глаза Черного моря», погибла 24 июня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в районе Чайели провинции Ризе.

В аварии участвовали несколько легковых автомобилей и микроавтобус. Гамзе Саклы находилась в одной из машин вместе с 22-летней Селинай Сарал и 23-летней Нилай Билгин.

Как пишет издание «Тюркие Газетеси», находившаяся за рулем Селинай потеряла управление. Автомобиль врезался в разделительный столб, после чего вылетел на встречную полосу.

В результате сильного удара Гамзе Саклы была выброшена из машины на дорогу и скончалась на месте. Ее две подруги не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля.

Прибывшие на место происшествия врачи и пожарные констатировали гибель трех девушек. Еще пять человек, получивших травмы в результате аварии, были госпитализированы.

Гамзе Саклы с детства мечтала стать актрисой. В последние годы она работала стилистом на съемочных площадках. В 2025 году она начала свою кинокарьеру, исполнив небольшую роль в сериале «Глаза Черного моря».