Почему «Энола Холмс 3» не произвела такого же впечатления, как предыдущие части?

Одна из популярных детективных франшиз Netflix — «Энола Холмс» — вернулась на экраны с новой частью. В главной роли вновь снялась Милли Бобби Браун, а над фильмом работала творческая команда «Adolescence». Однако, по мнению критиков, третья часть не смогла в полной мере сохранить очарование и новизну предыдущих фильмов.

Хотя Netflix с каждым годом становится одной из крупнейших платформ, компания до сих пор испытывает трудности с созданием успешных оригинальных кинофраншиз, рассчитанных на долгие годы. Несмотря на то, что реалити-шоу, криминальные документальные проекты, триллеры по произведениям Харлана Кобена и романтические комедии собирают большую аудиторию, создание мощных франшиз, подобных тем, что выпускают голливудские студии, дается платформе нелегко.

Основная причина, по мнению критиков, заключается в том, что для превращения высокобюджетного фильма в настоящее культурное явление недостаточно простого онлайн-просмотра. Хотя такие фильмы, как Red Notice, The Grey Man или дорогостоящий The Electric State, набрали большое количество просмотров, вокруг них не сформировался долгосрочный интерес. В этом отношении франшиза «Энола Холмс» считается одним из успешных проектов Netflix.

Стоит отметить, что первый фильм изначально готовился компанией Warner Bros. для кинотеатров, но во время пандемии был продан Netflix. После того как вторая часть также добилась большого успеха, решение о съемках третьего фильма стало естественным.

В новой части сохранены основные сильные стороны фильма — легкий юмор, увлекательные детективные события и историческая тематика. Однако на этот раз они не так впечатляют. Критики считают, что сценарий начал в некоторой степени повторяться, и в франшизе ощущается нехватка свежих идей.

Сценарист Джек Торн и в этот раз постарался аккуратно вплести в сюжет важные социальные темы. Несмотря на то, что Энола — независимая и смелая девушка, в фильме поднимаются вопросы принятия решения о замужестве, роли женщин в обществе и британского колониализма. Но эти идеи не смогли так же естественно вписаться в развитие событий, как в предыдущих частях.

По сюжету Энола (Милли Бобби Браун) готовится к свадьбе со своим возлюбленным Тьюксбери (Луи Партридж). Во время церемонии на острове Мальта становится известно, что ее брат Шерлок Холмс (Генри Кавилл) был похищен. После этого Энола вновь берется за очередное опасное расследование.

В фильме Хелена Бонем Картер вновь появляется в роли матери Энолы, а Шэрон Дункан-Брюстер — в образе Мориарти. Основная нагрузка снова легла на плечи Милли Бобби Браун. Однако некоторые критики отмечают, что игра актрисы не смогла в полной мере передать ту естественность и легкость, что были в предыдущих фильмах.

Еще один положительный момент фильма — его продолжительность. Если предыдущие две части длились более двух часов, то на этот раз картина идет около 100 минут. Тем не менее, эксперты отмечают, что это сокращение также вызывает ощущение нехватки новых идей.

В целом, «Энола Холмс 3» — неплохой фильм, но он не смог предложить того же уровня интереса и новизны, что и предыдущие части. По мнению критиков, если франшиза будет продолжена, в следующей части потребуется более сильный сюжет и готовность к более смелым экспериментам.