Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

·150·Культура
Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

В шоуруме «Оксун Гузар» были продемонстрированы общие ценности двух братских народов

Культурный визит первых леди Узбекистана и Азербайджана в Ташкенте еще раз подчеркнул близость двух братских народов.

Гости посетили столичный шоурум «Оксун Гузар»и ознакомились с продукцией местных брендов, которые продолжают традиции национального ремесленничества в современном стиле.

Однако визит не ограничился лишь одеждой, украшениями и образцами ремесел. Гостям была представлена специальная культурная программа, отражающая семейные обряды, обычаи и национальные ценности узбекского народа, формировавшиеся на протяжении веков.

1. Древнее ремесло — в современной интерпретации

В шоуруме «Оксун Гузар» были представлены работы местных мастеров и дизайнеров, которые сохраняют многовековые традиции узбекского национального ремесла, придавая им современное звучание.

Первые леди ознакомились с изделиями, вдохновленными национальными узорами, традиционными украшениями и узбекским культурным наследием.

Основная идея здесь была одна: не просто сохранять национальные ценности, но и передавать их новому поколению в гармонии с современностью.

Когда многовековые ремесленные традиции сочетаются с современным дизайном, национальная культура обретает новый облик.

Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

2. Гостям продемонстрировали традиции узбекской семьи

Самой интересной частью визита стала культурная программа, посвященная семейным обычаям, занимающим важное место в жизни узбекского народа.

В ней были инсценированы один из важнейших этапов в жизни человека — создание семьи и связанные с этим национальные обряды.

Азербайджанским гостям были продемонстрированы следующие традиции:

  • подготовка приданого невесты;

  • обряды, связанные с вышивкой сюзане;

  • национальные свадебные церемонии;

  • проводы невесты в дом жениха;

  • традиция «келин салом» (приветствие невесты);

  • обряд «бешик туйи» (праздник колыбели).

Также в ходе культурной программы была исполнена традиционная материнская колыбельная (алла) .

Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

3. Вековой смысл, скрытый в сюзане

В прикладном искусстве узбекского народа сюзане занимает особое место. Оно ценится не только как образец ремесла, но и как культурный символ, связанный с семейной жизнью, добрыми пожеланиями и преемственностью поколений.

Поэтому демонстрация традиций, связанных с приданым невесты и сюзане, стала одним из самых содержательных аспектов культурной программы.

Важные этапы национальных обрядов

Традиция

Содержание

Приданое невесты

Обряд, связанный с подготовкой к жизни новой семьи

Сюзане

Символ национального прикладного искусства и семейных ценностей

Келин салом

Выражение уважения новой невесты к членам семьи и близким

Бешик туйи

Древняя семейная традиция, связанная с рождением ребенка

Алла

Выражение материнской любви и национального духовного наследия

Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

4. Что объединяет узбекский и азербайджанский народы?

В ходе культурной программы особое внимание было уделено общим чертам в обычаях и ценностях двух народов.

В жизни народов Узбекистана и Азербайджана:

  1. святость семьи;

  2. уважение к старшим;

  3. воспитание детей;

  4. гостеприимство;

  5. бережное отношение к национальным традициям

занимают важное место.

Именно эта общность сближает два народа не только исторически и культурно, но и духовно.

Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

5. В чем главный смысл визита?

Визит в шоурум «Оксун Гузар» имел более глубокое значение, чем просто культурная программа.

В нем была отражена идея гармонизации национального наследия с современной жизнью, поддержки древнего ремесленничества и, самое главное, сохранения ценностей, передающихся из поколения в поколение.

В то же время схожие обычаи узбекского и азербайджанского народов показали, что прочный фундамент отношений между двумя государствами основан не только на политике или экономике, но и на глубокой культурной и духовной близости.

Какие традиции впечатлили первых леди Узбекистана и Азербайджана

Заключение

Визит первых леди Узбекистана и Азербайджана в шоурум «Оксун Гузар» стал ярким выражением культурной близости двух братских народов.

Национальное ремесло в современной интерпретации, приданое невесты, сюзане, свадебные обряды, «келин салом», «бешик туйи» и материнская колыбельная — все это открыло гостям богатый культурный мир узбекского народа.

Самое главное, эта встреча показала еще одну истину: несмотря на то, что национальные традиции сохраняются веками, они остаются живой и важной ценностью, объединяющей два народа и сегодня.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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