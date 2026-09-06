Ужас зомби: Sony выпустила полный трейлер новой «Обители зла»

Талантливый режиссер Зак Креггер, создавший уникальную школу в современном жанре хоррора благодаря нашумевшим в киномире картинам «Варвар» (Барбариан) и «Оружие» (Веапонс), вдыхает новую жизнь в культовую вселенную «Resident Evil» («Обитель зла»). Киностудия Sony Пиктурес представила общественности полный официальный трейлер этого долгожданного блокбастера. В отличие от всех предыдущих экранизаций, режиссер обещает вернуть на большие экраны атмосферу подлинного страха, мрака и психологического давления, присущую видеоиграм от Капком.

Секретная посылка в Раккун-Сити: курьер в эпицентре зомби-эпидемии

Новый фильм взглянет на знаменитую вселенную франшизы через призму совершенно нового и неожиданного героя:

Опасное задание Брайана: В центре событий фильма оказывается простой парень-курьер по имени Брайан, которому поручено доставить крайне важную и секретную посылку в город Раккун-Сити;

Очаг разрушения на осажденном положении: Шагнув в город, герой даже не подозревает, что его уже полностью охватила смертоносная эпидемия вируса, превращающего людей в кровожадных зомби;

Остин Абрамс в главной роли: Образ курьера воплотил актер Остин Абрамс, известный по фильму «Оружие», что стало его вторым подряд успешным сотрудничеством с режиссером Заком Креггером.

В отличие от фильмов Пола Андерсона: подлинный дух видеоигр Капком

Новая экранизация обещает атмосферу, которая кардинально отличается от предыдущих экшен-фильмов:

Дань уважения наследию видеоигр: Режиссер Зак Креггер подчеркнул, что является преданным поклонником оригинальных игр от Капком, и сосредоточил основное внимание на создании подлинной атмосферы клаустрофобного страха и таинственности, которой не было в фильмах Пола У. С. Андерсона;

Самостоятельная оригинальная история: Фильм не экранизирует напрямую ни одну из частей видеоигр, а рассказывает совершенно новый, авторский сюжет в рамках вселенной «Resident Evil»;

Звездный актерский состав: Важные роли в фильме также исполнили такие талантливые актеры, как Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри и Кали Рейс.

С 18 сентября на больших экранах: долгожданный старт для любителей хоррора

Sony Пиктурес вовсю готовится к широкому прокату этого проекта в кинотеатрах:

Дата международного проката: Новый хоррор «Обитель зла» выйдет в широкий прокат в кинотеатрах зарубежных стран начиная с 18 сентября текущего года;

Вторая жизнь франшизы: Кинокритики предполагают, что необычный и глубокий подход Зака Креггера станет настоящим спасением для зомби-франшизы, потерявшей авторитет в последние годы.

Как вы думаете, сможет ли новый подход Зака Креггера вернуть франшизе «Обитель зла» настоящую жуткую атмосферу из оригинальных видеоигр или же классическая версия с Миллой Йовович останется главной в памяти фанатов? Чего вы ждете от этой премьеры 18 сентября? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!