Кровавая месть: в Голливуде снимут фильм о Бигфуте, который ищет тело брата и уничтожает охотников

·29·Культура
Кровавая месть: в Голливуде снимут фильм о Бигфуте, который ищет тело брата и уничтожает охотников

Знаменитые кинематографисты, подарившие миру культовую франшизу «Джон Уик» (John Wick), приступили к работе над беспрецедентным и совершенно необычным новым проектом в Голливуде. Компания «Thunder Road», один из гигантов киноиндустрии, через свое жанровое подразделение «Badlands» официально приобрела сценарий нового экшен-триллера под названием «Дикий» («Wildman»). В этой картине легенда гор и лесов — Бигфут (Снежный человек) — подобно Джону Уику начинает безжалостную и кровавую войну против армии охотников, чтобы отомстить за своего близкого.

Смерть брата и неумолимая месть: бурный сюжет фильма «Дикий»

Сюжет фильма с первых же секунд увлекает зрителя в водоворот динамичных и напряженных событий:

  • Трагическое столкновение: группа безжалостных охотников в глуши леса натыкается на младшего брата Бигфута, жестоко убивает его и увозит тело в неизвестном направлении;

  • Снежный человек по следам мертвеца: потеряв близкого, гигантское существо пускается по следам охотников, чтобы вернуть тело брата и проводить его в последний путь;

  • Беспощадное и кровавое возмездие: подобно тому, как Джон Уик уничтожил целую мафию за свою собаку, Бигфут с невиданной силой и жестокостью начинает поодиночке уничтожать каждого, кто причастен к смерти его брата.

Создатели «Джона Уика» и новое имя: кто стоит за проектом?

Ожидается, что этот фильм станет не просто обычным хоррором, а высокобюджетным проектом, богатым на безупречные каскадерские трюки:

  • Легендарные продюсеры: над картиной напрямую руководят ключевые люди, стоящие за успехом шедевров «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли — Бэзил Иваник и Эрика Ли;

  • Жанровый лейбл «Badlands»: фильм будет снят под специальным брендом «Thunder Road», специализирующимся на производстве кровавых, бескомпромиссных и наполненных черным юмором боевиков;

  • Сценарий молодого таланта: авторов этой своеобразной истории является признанный новым именем в Голливуде талантливый драматург Джейкоб Райнер, чей сценарий высоко оценили крупные продюсеры.

Не монстр, а герой: новый переворот в жанре экшен

Фильм «Дикий» может кардинально изменить традиционные взгляды Голливуда:

  • Разрыв шаблонов: если обычно в фильмах ужасов Бигфут изображается безмозглым, кровожадным хищником, то здесь он выступает в роли сильного главного героя с семейными ценностями, сердцем и четкой целью;

  • Тактические бои и животная мощь: огромная физическая сила существа сочетается с профессиональными боевыми сценами, умелым обращением с оружием и тактикой партизанской войны в лесу;

  • Перспектива новой франшизы: если картина окупится в прокате, вполне вероятно, что в Голливуде начнется целая новая вселенная необычных блокбастеров с участием мифологических существ.

Как вы думаете, сможет ли такая неожиданная идея о мстящем Бигфуте в стиле «Джона Уика» стать настоящим хитом на больших экранах, или этот сюжет кажется слишком вымышленным? Интересно ли вам наблюдать за тем, как Снежный человек, которого обычно считают страшным монстром, наказывает охотников в поисках справедливости? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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