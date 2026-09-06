Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»

·3·Спорт
Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»

Опытный полузащитник национальной сборной Узбекистана Азиз Ганиев открыл новую страницу в своей легионерской карьере в Объединенных Арабских Эмиратах. 28-летний игрок центра поля официально подписал контракт с клубом «Банияс», выступающим в Про-лиге ОАЭ. Однако новая команда нашего соотечественника в настоящее время переживает крайне тяжелые времена в чемпионате — проиграв в первых 4 турах, она застряла на самом последнем месте турнирной таблицы. Теперь на плечи Ганиева ложится важная задача вывести клуб из этого глубокого кризиса и навести порядок в центре поля.

Третий адрес в ОАЭ: новое соглашение Азиза Ганиева

Полузащитник нашей сборной продолжает укреплять свой опыт в Эмиратах:

  • Контракт с «Баниясом»: 28-летний футболист по приглашению главного тренера и руководства команды присоединился к «Баниясу» на правах свободного агента;

  • Третья остановка в элите: Азиз Ганиев не чужой для любителей футбола ОАЭ — ранее он выступал за один из грандов страны «Шабаб Аль-Ахли» и клуб «Аль-Батех», проявив себя как надежный опорный хавбек;

  • Игровая практика и новый уровень: Наш соотечественник намерен вновь завоевать прочное место в основном составе своего нового клуба и поддерживать спортивную форму в национальной сборной на высоком уровне.

4 матча и 0 очков: катастрофический старт «Банияса»

Положение новой команды в этом сезоне вызывает серьезную тревогу:

  • 4 поражения подряд: «Банияс» уходил с поля побежденным во всех четырех стартовых матчах высшего дивизиона ОАЭ и пока не набрал ни одного очка;

  • Самое низкое место в таблице: По разнице мячей клуб с 0 очками занимает последнее 14-е место среди всех команд;

  • Легионер, приглашенный в качестве спасителя: Руководство клуба надеется устранить слабость в центральной зоне и дисбаланс между обороной и атакой именно благодаря тактическому мышлению и дальним передачам Азиза Ганиева.

По следам узбекских легионеров: статистика и исторические связи

«Банияс» — одна из команд, хорошо знакомая узбекистанским любителям кожистого мяча:

  • Путь Шукурова и Мозгового: Ранее цвета этой команды успешно защищали другие два представителя национальной сборной Узбекистана — Отабек Шукуров и Акмал Мозговой, оставив яркий след в клубе;

  • Показатели прошлого сезона: За прошлый сезон в чемпионате ОАЭ Азиз Ганиев принял участие в 25 официальных матчах, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи;

  • Контроль мяча и мощные удары: Ожидается, что мастерство футболиста при исполнении стандартных положений и прицельных ударов издали станет главным оружием для кризисной команды.

А как вы думаете, сможет ли Азиз Ганиев спасти «Банияс» с самого дна турнирной таблицы и стать главным лидером команды? Как переход в клуб-аутсайдер ОАЭ повлияет на карьеру 28-летнего полузащитника в национальной сборной? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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