Приключения «Подземелий и драконов» продолжаются: Хасбро не сдается...

·15·Культура
Приключения «Подземелий и драконов» продолжаются: Хасбро не сдается...

Неожиданная, но обнадеживающая новость для любителей фантастики и приключений: компания Хасбро вовсе не отказалась от желания снять продолжение фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (Дунгеонс &амп; Драгонс: Honor Амонг Тиевес). Как сообщает издание Те Плайлист, владельцы франшизы в настоящее время активно ищут новую киностудию для этого проекта.

Почему Парамунт отказалась?

Как известно, первая часть фильма была очень тепло встречена и высоко оценена как критиками, так и зрителями. Тем не менее, кассовые сборы оказались не такими высокими, как ожидала студия (чуть более 208 миллионов долларов в мировом прокате). По этой причине студия Парамунт решила полностью отказаться от продолжения финансово не оправдавшего себя проекта и прав на него.

Твердые планы Хасбро: Франшиза будет жить!

Однако это еще не конец приключения. Руководство Хасбро твердо верит в потенциал вселенной Д&амп;Д. О текущей ситуации известно следующее:

  • Поиск нового партнера: Компания активизировала работу по поиску финансового партнера или совершенно новой студии для продолжения франшизы.

  • Готовый сценарий: Одна из самых важных новостей — режиссери и сценаристы первой части Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн уже написали сценарий сиквела. Они подчеркивают, что сюжет получился очень сильным и обладает большим потенциалом.

  • Возвращение прежнего состава: Если вопрос с финансированием решится положительно, режиссеры вернутся в свои кресла. Также весьма высока вероятность того, что актеры оригинального фильма во главе с Крис Пайном и Мишель Родригес вернутся к своим ролям.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя Парамунт и покинула проект, искра надежды на продолжение «Подземелий и драконов» еще не погасла. Все зависит от договоренности Хасбро с новой студией.

А как вы считаете, нужно ли снимать продолжение франшизы «Подземелья и драконы»? Хотели бы вы увидеть новые приключения банды воров во главе с Крисом Пайном? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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