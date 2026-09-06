Барселона разгромила Валенсию и укрепила лидерство в Ла Лиге

·33·Спорт
Барселона разгромила Валенсию и укрепила лидерство в Ла Лиге

В очередном туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала уверенную и крупную победу над «Валенсией» со счетом 5:0. Как сообщает GOAL.ком, эта победа позволила каталонцам оторваться от ближайших преследователей в турнирной таблице Ла Лиги на три очка, воспользовавшись неожиданным поражением «Реал Мадрида» от «Реал Бетиса» в пятницу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Матч на стадионе «Месталья» прошел при полном доминировании гостей. Уже на шестой минуте встречи Ламин Ямаль после великолепной передачи Фермина Лопеса отправил мяч в верхний угол ворот с острого угла, открыв счет. Вскоре после этого сам Фермин Лопес забил второй гол, укрепив преимущество команды.

Рафинья повторяет рекорд Лионелья Месси

С началом второго тайма «Барселона» усилила давление. На 49-й минуте Рафинья успешно завершил быструю атаку, организованную Ламином Ямалем и Фермином Лопесом, поразив пустые ворота с близкого расстояния. Этот гол стал шестым для бразильского футболиста в четырех стартовых матчах текущего сезона.

Благодаря этому результату Рафинья стал вторым футболистом в КсКсИ веке, забившим шесть голов в четырех стартовых матчах своей команды подряд. Ранее подобного уникального достижения добивался только легендарный Лионель Месси. Сейчас Рафинья, продолжающий свою результативную серию, может повторить рекорд Сесара Родригеса и Златана Ибрагимовича по количеству матчей с забитыми голами подряд (пять игр).

Крупная победа и новые изменения в составе

К концу матча подопечные Ханси Флика еще больше упрочили свое превосходство. За 11 минут до конца встречи Педри после передачи Дани Ольмо красивым ударом отправил мяч в угол ворот. Пять минут спустя активный Дани Ольмо вновь воспользовался свободным пространством и создал голевой момент для Ламина Ямаля, который поставил точку в матче.

Этот матч запомнился болельщикам «Барселоны» еще одним радостным событием. Звездный новичок Габриэл Жезус, перешедший из «Арсенала», дебютировал в официальном матче за каталонцев. Таким образом, набрав 15 очков в пяти турах, «Барселона» продолжает свою победную серию в чемпионате Испании.

БарселонаЛамин ЯмальРафиньяЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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