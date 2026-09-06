Упущенная победа!: «Манчестер Юнайтед» потерял очки в Ливерпуле

Один из центральных матчей 3-го тура Английской Премьер-лиги подарил настоящую футбольную драму в Ливерпуле. Гостивший на стадионе «Хилл Дикинсон Стадиум» «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика, казалось, уже обеспечил себе победу в концовке, однако из-за потрясающего супергола, забитого на 90+6-й добавленной арбитром минуте, был вынужден довольствоваться ничьей 2:2. Потеряв важнейшие 2 очки в бескомпромиссном поединке, манкунианцы опустились в турнирной таблице.

Триллер в последние минуты: радость на 88-й и шок на 90+6-й

События, разворачивавшиеся на стадионе во втором тайме, заставили болельщиков затаить дыхание до последних секунд:

Быстрый гол Мбеумо: Едва вернувшись после перерыва, на 46-й минуте нападающий «МЮ» Брайан Мбеумо поразил ворота, защищаемые голкипером соперника Джорданом Пикфордом, открыв счет (0:1);

Восстановление равновесия Джорджем: Перешедшие в непрерывные атаки ливерпульцы добились ничьей на 83-й минуте благодаря точным действиям Джорджа (1:1);

Удар-камбэк Шешко: Вышедший на замену Беньямин Шешко на 88-й минуте вновь вывел «Юнайтед» вперед, и казалось, что подопечные Кэррика уже положили 3 очка в карман (1:2);

Чудо на 90+6-й минуте: Однако Эйнсли Мэйтленд-Найлз, вышедший на замену на 77-й минуте, незадолго до финального свистка забил невероятный супергол в ворота Ламменса, взбудоражив весь стадион (2:2).

Фолы, тактические ходы и дождь из желтых карточек

Острая борьба на поле заставила игроков обеих команд понервничать:

Предупреждения судьи: По ходу встречи участились жесткие фолы, желтые карточки получили Армстронг, Джонсон, Рол («Эвертон»), а также Шоу, Магуайр и Далот («МЮ»);

Замены Кэррика: Для усиления атаки и обороны тренер выпустил на поле Доргу и Шешко вместо Рэшфорда и Куньи, но неразбериха в защите на последних секундах привела к упущенной победе;

Бескомпромиссный дух «Эвертона»: Выход на замену Джека Грилиша и Мэйтленда-Найлза придал атаке хозяев дополнительную скорость и спас их от неминуемого поражения.

Ситуация в турнирной таблице: команда Кэррика опустилась на 11-е место

Эта ничья напрямую повлияла на позиции обоих клубов в турнире:

«Эвертон» в топ-10: Проявившие характер на своем поле ливерпульцы с 5 очками идут на 8-й строчке таблицы;

Падение «Манчестер Юнайтед»: Набрав всего 4 очка в 3 турах, команда Майкла Кэррика отстала от конкурентов по чемпионской гонке и опустилась на 11-е место.

Как вы думаете, стала ли потеря победы «Манчестер Юнайтед» на последних секундах следствием неопытности в защите или же в тактике Майкла Кэррика есть ошибки? Смогут ли «красные дьяволы», набравшие 4 очка в 3 турах, побороться за первую четверку в этом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях!