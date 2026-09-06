Настоящий разгром: «Барселона» забила 5 безответных мячей в ворота «Валенсии»

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги действующий чемпион «Барселона» гостила у «Валенсии» и не оставила сопернику никаких шансов. Прошедший на стадионе «Месталья» матч прошел при абсолютном доминировании каталонцев и завершился крупной победой со счетом 5:0. Благодаря этому успеху подопечные Ханса-Дитера Флика довели количество своих очков до 12 и единолично возглавили турнирную таблицу. «Валенсия» же с акцентом всего в 1 очко опустилась на последнее место.

Бенефис каталонской молодежи на «Месталье»: шоу Ямаля и Фермина

Встреча началась с бурных атак «Барселоны». Едва минула 6-я минута, как один из главных восходящих звезд команды Ламин Ямаль открыл счет. Давление «Барселоны» было отчетливо заметно еще в первом тайме, и на 22-й минуте Фермин Лопес забил второй гол своей команды. Фермин в сегодняшней игре не только отличился голом, но и отдал две результативные передачи партнерам по команде, став одним из лучших игроков матча.

Разгром и влияние новых приобретений: дебют Ольмо

Во втором тайме «Барселона» еще больше усилила давление. На 50-й минуте Рафинья довел счет до крупного (0:3). В составе каталонцев, полностью доминировавших на поле, произошли изменения, и на 75-й минуте вместо Фермина Лопеса на поле вышел новичок команды Дани Ольмо. Эта перестановка придала игре еще большую динамику в концовке. На 79-й минуте ворота поразил Педри, а окончательную точку в матче на 84-й минуте поставил все тот же Ламин Ямаль — он оформил дубль после передачи Дани Ольмо. Примечательно, что Дани Ольмо всего за 15 минут отдал две голевые передачи, показав, что быстро адаптировался к команде.

Резкий контраст в турнирной таблице и горечь поражения

После этой победы «Барселона» набрала 12 очков в 4 матчах и захватила единоличное лидерство в Ла Лиге. Действующие чемпионы еще раз доказали, что начали сезон очень мощно и готовы защищать свой титул. А для «Валенсии» начало этого сезона оборачивается настоящей катастрофой — всего 1 очко после 4 матчей и самое последнее, 20-е место. Болельщики на «Месталье» выразили недовольство столь слабой игрой своей команды.

Ла Лига. 4-тур. Статистика матча и составы

Валенсия — Барселона 0:56 сентября, «Месталья»

Голы: Ямаль (6, 84), Фермин (22), Рафинья (50), Педри (79).

Валенсия: Дмитриевский, Маффео (Эллиот, 54), Мартинес, Диакаби (Кордоба, 62), Пепелу (Таррега, 54), Васкес (Гайя, 54), Оторби (Дуро, 76), Угринич, Диенг, Герра (Сато, 62), Данджума.

Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Кунде, 29), Кубарси (Кристенсен, 62), Мартин, Эспарт, Родри (Берналь, 62), Педри (Хесус, 81), Фермин (Ольмо, 75), Ямаль, Гордон (Адейеми, 62), Рафинья.

Предупреждения: Кубарси (45+3), Родри (47), Фермин (65), Мартинес (81).

Как вы думаете, является ли столь мощный старт «Барселоны» в этом сезоне свидетельством того, что команда добьется успеха и в Лиге чемпионов УЕФА? Чем можно объяснить столь быструю адаптацию Дани Ольмо к тактике «Барселоны»? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!