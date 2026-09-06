Настоящий разгром: «Барселона» забила 5 безответных мячей в ворота «Валенсии»

·2·Спорт
Настоящий разгром: «Барселона» забила 5 безответных мячей в ворота «Валенсии»

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги действующий чемпион «Барселона» гостила у «Валенсии» и не оставила сопернику никаких шансов. Прошедший на стадионе «Месталья» матч прошел при абсолютном доминировании каталонцев и завершился крупной победой со счетом 5:0. Благодаря этому успеху подопечные Ханса-Дитера Флика довели количество своих очков до 12 и единолично возглавили турнирную таблицу. «Валенсия» же с акцентом всего в 1 очко опустилась на последнее место.

Бенефис каталонской молодежи на «Месталье»: шоу Ямаля и Фермина

Встреча началась с бурных атак «Барселоны». Едва минула 6-я минута, как один из главных восходящих звезд команды Ламин Ямаль открыл счет. Давление «Барселоны» было отчетливо заметно еще в первом тайме, и на 22-й минуте Фермин Лопес забил второй гол своей команды. Фермин в сегодняшней игре не только отличился голом, но и отдал две результативные передачи партнерам по команде, став одним из лучших игроков матча.

Разгром и влияние новых приобретений: дебют Ольмо

Во втором тайме «Барселона» еще больше усилила давление. На 50-й минуте Рафинья довел счет до крупного (0:3). В составе каталонцев, полностью доминировавших на поле, произошли изменения, и на 75-й минуте вместо Фермина Лопеса на поле вышел новичок команды Дани Ольмо. Эта перестановка придала игре еще большую динамику в концовке. На 79-й минуте ворота поразил Педри, а окончательную точку в матче на 84-й минуте поставил все тот же Ламин Ямаль — он оформил дубль после передачи Дани Ольмо. Примечательно, что Дани Ольмо всего за 15 минут отдал две голевые передачи, показав, что быстро адаптировался к команде.

Резкий контраст в турнирной таблице и горечь поражения

После этой победы «Барселона» набрала 12 очков в 4 матчах и захватила единоличное лидерство в Ла Лиге. Действующие чемпионы еще раз доказали, что начали сезон очень мощно и готовы защищать свой титул. А для «Валенсии» начало этого сезона оборачивается настоящей катастрофой — всего 1 очко после 4 матчей и самое последнее, 20-е место. Болельщики на «Месталье» выразили недовольство столь слабой игрой своей команды.

Ла Лига. 4-тур. Статистика матча и составы

Валенсия — Барселона 0:56 сентября, «Месталья»

Голы: Ямаль (6, 84), Фермин (22), Рафинья (50), Педри (79).

Валенсия: Дмитриевский, Маффео (Эллиот, 54), Мартинес, Диакаби (Кордоба, 62), Пепелу (Таррега, 54), Васкес (Гайя, 54), Оторби (Дуро, 76), Угринич, Диенг, Герра (Сато, 62), Данджума.

Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Кунде, 29), Кубарси (Кристенсен, 62), Мартин, Эспарт, Родри (Берналь, 62), Педри (Хесус, 81), Фермин (Ольмо, 75), Ямаль, Гордон (Адейеми, 62), Рафинья.

Предупреждения: Кубарси (45+3), Родри (47), Фермин (65), Мартинес (81).

Как вы думаете, является ли столь мощный старт «Барселоны» в этом сезоне свидетельством того, что команда добьется успеха и в Лиге чемпионов УЕФА? Чем можно объяснить столь быструю адаптацию Дани Ольмо к тактике «Барселоны»? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Упущенная победа!: «Манчестер Юнайтед» потерял очки в ЛиверпулеУпущенная победа!: «Манчестер Юнайтед» потерял очки в ЛиверпулеСегодня, 22:45Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0Сегодня, 22:40Ужасающий дерби на «Эмирейтс»: «Арсенал» за счет камбэка поставил «Челси» на колениУжасающий дерби на «Эмирейтс»: «Арсенал» за счет камбэка поставил «Челси» на колениСегодня, 22:39Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»Неожиданное решение Азиза Ганиева: миссия по спасению аутсайдера «Банияса»Сегодня, 22:31Волевая победа на поле «Базеля»: Бехруз Каримов сияет в составе «Лугано»Волевая победа на поле «Базеля»: Бехруз Каримов сияет в составе «Лугано»Сегодня, 22:23Как Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 годаКак Серхио Агуэро вспоминает свой исторический гол 2012 годаСегодня, 20:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»