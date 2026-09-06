Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0

·5·Спорт
Путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0

«Стопроцентный абсолютный результат и путевка в финал Кубка Азии: Узбекистан У-20 разгромил Сирию со счетом 3:0 — победный вечер в Ташкенте, голы Эрманова и Абраева, а также единоличное лидерство в таблице»

Проходившие в Ташкенте матчи группы «Ф» (в оригинале В) отборочного этапа Кубка Азии среди игроков до 20 лет завершились абсолютным триумфом молодежной сборной Узбекистана. В решающем матче 3-го тура наши соотечественники, сошедшиеся со сборной Сирии У-20, забили в ворота соперника три безответных мяча и отпраздновали крупную и уверенную победу со счетом 3:0. Добившись трех побед в трех матчах и показав стопроцентный результат, молодые «белые волки» с 9 очками стали единоличными лидером группы и завоевали прямую путевку в финальную стадию Кубка Азии.

Абсолютное превосходство в Ташкенте: гол на 10-й минуте и финальные удары

В поединке, прошедшем в нашей столице, узбекистанские футболисты с первых же минут полностью взяли нити игры под свой контроль:

  • Быстрый гол Эрманова: Уже на 10-й минуте матча нападающий Диер Эрман воспользовался свободным пространством в обороне сирийцев и открыл счет (1:0);

  • Хладнокровие Абраева: Сохранив преимущество до конца игры, наши представители на 81-й минуте забили второй мяч — Кувонч Абраев не оставил никаких шансов вратарю соперника;

  • Точка от Тулаганова: Назначенный арбитром пенальти на 90+4-й добавленной минуте Даврон Тулаганов реализовал точно, оформив крупный счет (3:0).

Надежная оборона и ротация состава: «Сухой» матч

Тактический план, определенный главным тренером команды, безотказно работал на протяжении всех 90 минут:

  • Неприкосновенность ворот: Линия обороны во главе с вратарем Нематуллой Рустамжоновым и капитаном Азизбеком Тулкинбековым нейтрализовала опасные контратаки Сирии и сохранила ворота в неприкосновенности;

  • Своевременные замены: Вышедшие на поле во втором тайме Асилбек Абдурасулов, Тохир Ашурбоев, Азизбек Эримбетов, Хусан Купайсинов и Асилбек Алиев внесли большой вклад в укрепление победы, не снизив темп команды.

Итоговое положение в группе «Ф» (В): Узбекистан — лидер, Индия на 2-м месте

В последнем туре отборочной группы все вопросы нашли свои ответы:

  • Узбекистан У-20: одержав 3 победы в 3 матчах и набрав 9 очков, стал победителем группы и получил путевку в финальный раунд континентального первенства;

  • Индия У-20: победив Бангладеш со счетом 3:0 (Мейтей 25', Ядав 60', Арбаш 79') в параллельном матче группы, Индия заняла 2-е место с 6 очками;

  • Сирия и Бангладеш: сборная Сирии осталась на 3-й строчке с 3 очками, а Бангладеш, не набравший ни одного очка, стал аутсайдером группы.

Как вы думаете, сможет ли эта молодежная сборная стать главным претендентом на чемпионство континента в финальной стадии Кубка Азии? Кого из представителей этого поколения вы видите в качестве главной звезды национальной сборной Узбекистана в ближайшем будущем? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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