Объявлены цены на легендарный Митсубиши Паджеро

Японская компания Митсубиши официально объявила ценовую политику на свою легендарную модель, вызвавшую большой интерес на автомобильном рынке — обновленный полноразмерный Митсубиши Паджеро. Согласно данным иксбт.ком, стартовые цены на автомобиль 2027 модельного года стали известны для австралийского рынка, где он должен занять уникальную нишу среди своих конкурентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Рамный внедорожник нового поколения значительно подорожал по сравнению с предыдущей моделью Паджеро Sport. Ожидается, что автомобиль будет конкурировать в сегменте между Ford Эверест и Toyota Land Cruiser Prado. Покупателям будет предложено несколько комплектаций.

Комплектации и ценовая политика

На австралийском рынке цена базовой пятиместной версии Митсубиши Паджеро GLS составляет 68 490 австралийских долларов. Семиместная модификация оценивается в 69 990 долларов, комплектация среднего уровня Экскид — в 79 990 долларов, а флагманская версия Паджеро ГСР — в 84 990 долларов.

При пересчете этих цен в доллары США стало известно, что базовый внедорожник оценивается примерно в 49 300 долларов, а топовая комплектация ГСР — около 61 100 долларов. Такая ценовая политика делает автомобиль привлекательным на мировом рынке по сравнению с основными конкурентами.

Технические возможности и конкурентоспособность

Для сравнения, на рынке США модель Toyota Land Cruiser 2027 года стартует от 59 580 долларов с учетом стоимости доставки. Также по схожим ценам предлагаются такие автомобили, как Ford Bronco Бадландс и Jeep Вранглер Рубикон. Если такие цены сохранятся и в США, то максимально оснащенный Митсубиши Паджеро будет всего на 1,5 тысячи долларов дороже базовой модели Land Cruiser Prado 250.

Технически новый Митсубиши Паджеро базируется на прочной рамной платформе. Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизельный двигатель мощностью 204 л.с. с максимальным крутящим моментом 480 Н·м. Агрегат работает в паре с современной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для движения в тяжелых дорожных условиях автомобиль оснащен фирменной системой полного привода Супер Селект 4ВД-ИИ. Также в него включены понижающая передача и функция блокировки заднего дифференциала. Ранее представители компании заявляли о планах превратить бренд Паджеро в целое семейство, в рамках которого в будущем появится более компактная модель для конкуренции с Toyota RAV4.