Ужасающий дерби на «Эмирейтс»: «Арсенал» за счет камбэка поставил «Челси» на колени

бескомпромиссное и ожесточенное лондонское дерби Английской Премьер-лиги подарило все те захватывающие драматические моменты, которых ждали болельщики. В центральном матче на стадионе «Эмирейтс» руководимый Микелем Артетой «Арсенал», несмотря на пропущенный гол уже на первых секундах встречи, проявил истинный чемпионский характер и одержал волевую победу над «Челси» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху «канониры», набравшие 9 очков, установили двоевластие в турнирной таблице с лидирующим «Манчестер Сити».

Шок на 2-й минуте и волевой камбэк «канониров»

Старт матча начался для хозяев неожиданно очень холодно:

Молниеносный гол Роджерса: Едва минула 2-я минута матча, как молодая звезда «Челси» Морган Роджерс точно поразил ворота Давида Райя, повергнув трибуны «Эмирейтс» в шок (0:1);

«Привет» Хавертца бывшей команде: Не оправившись от пропущенного гола, «Арсенал» полностью перехватил инициативу, и на 25-й минуте бывший полузащитник «Челси» Кай Хаверц восстановил равновесие, сделав счет 1:1;

Победный удар капитана: В начале второго тайма, на 50-й минуте, капитан команды Мартин Эдегор завершил голом каталонский контроль и точную комбинацию, выведя «канониров» вперед (2:1).

Тактическая борьба, дождь из желтых карточек и звездная скамейка

Напряжение и нервная борьба, присущие лондонскому дерби, чувствовались на каждом клочке поля:

Грубость и желтые карточки: Арбитр по ходу матча был вынужден показать в общей сложности 6 желтых карточек представителям обеих команд (Педро, Палмер, Солис, Лакруа, Роджерс, Мерино), чтобы удержать нити борьбы под контролем;

Сильная скамейка Артеты: В концовке матча Артета бросил на поле Субименди, Инкапье, Микеля Мерино и нападающего Виктора Дьекереша, сохранив преимущество в центре поля;

Последний штурм «Челси» оказался безрезультатным: Хотя в составе гостей на поле были выпущены Эстевао и Уэлбек, опытный оборонительный бастион «Арсенала» во главе с Райя отвел угрозу и удержал победу.

Чемпионская гонка в разгаре: «Арсенал» и «Сити» идут со стопроцентным результатом

Это дерби вновь подарило серьезный сигнал о соотношении сил в премьер-лиге:

100-процентный результат: «Арсенал» выиграл все 3 матча с начала сезона, набрал 9 очков и делит лидерство по разнице мячей с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы;

«Челси» остался на 4-й строчке: Потерпевшие поражение «аристократы» остались в первой четверке с 6 очками, однако начали отставать от конкурентов по чемпионской гонке.

Как вы думаете, сможет ли «Арсенал» в этом сезоне положить конец гегемонии «Манчестер Сити» и завоевать долгожданный титул АПЛ? Переиграла ли тактика Микеля Артеты «Челси» в сегодняшнем дерби? Оставляйте свои мнения в комментариях!