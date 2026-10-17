Какой подарок получила Феруза Норматова от мужа на годовщину свадьбы? (видео)

·56·Культура
Какой подарок получила Феруза Норматова от мужа на годовщину свадьбы? (видео)

Актриса и блогер Феруза Норматова сообщила о том, что исполнился ровно год со дня ее свадьбы. На своей странице в Instagram она показала дорогое кольцо, подаренное мужем в честь юбилея.

В опубликованном актрисой видео запечатлено, как она открывает подарочную коробку от мужа. Достав из нее еще одну маленькую коробочку, Феруза показала, что внутри находятся драгоценные кольца. Позже она также поделилась с подписчиками фотографиями с надетыми кольцами.

Под фото и видео Феруза Норматова оставила искренние пожелания своему мужу.

«За этот год я ни на секунду не пожалела, что выбрала вас, альхамдулиллах. Давайте будем вместе еще как минимум 60 зим и весн, мой дорогой муж», — написала актриса.

Подписчики также поздравили Ферузу Норматову в комментариях с первой годовщиной семейной жизни, пожелав паре счастья и долголетия.

Hijobdagi ayol qutichadagi uzuklarni ko‘rsatmoqda va ularni barmog‘iga taqib olgan.

Напомним, 15 октября 2025 года состоялась торжественная свадебная церемония актрисы и блогера Ферузы Норматовой и мастера MMA Абдушарипова Оллоёра.

Феруза НорматоваАбдушарипов ОллоёрММАСвадебная церемония
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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