Феруза Норматова прокомментировала возбужденное в отношении нее уголовное дело (видео)
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- Актриса и блогер Феруза Норматова прокомментировала сообщения о возбуждении в отношении нее уголовного дела посредством видеообращения.
- Она подчеркнула, что инцидент произошел шесть месяцев назад, а целью заявителя было вымогательство денег.
- Феруза Норматова считает себя невиновной и сообщила о необходимости повторной проверки переписок и SMS-сообщений, а также проведения соответствующих экспертиз.
Актриса и блогер Феруза Норматова прокомментировала распространившиеся сообщения о возбуждении в отношении нее уголовного дела. В видеообращении, опубликованном в социальной сети, она остановилась на деталях инцидента и изложила свою точку зрения.
По словам блогера, на самом деле этот инцидент произошел шесть месяцев назад. Она утверждает, что девушка, подавшая жалобу, сначала писала ее супругу, а также высказывала различные оскорбления в адрес самой Ферузы Норматовой. Затем, по ее словам, она удалила переписку и сделала вид, будто ничего не знает.
Феруза Норматова заявила, что в данной ситуации преследуется цель вымогательства у нее денег. В своем видеообращении она сказала: «Она хочет получить с меня деньги. Получишь, еще как получишь. Закон работает в одну сторону или не работает в нашу?»
В другом видеообращении Феруза Норматова дала дополнительные пояснения по поводу случившегося. Блогер отметила, что она не занималась этим делом последние полгода и не имела к нему отношения.
«Наша вина здесь в том, что я последние шесть месяцев вообще не была в курсе дел. Я даже не знаю, что произошло. Меня называют преступницей? Кто до этого момента становился преступником из-за слова “вонючая”? Сейчас ситуацию рассматривают однобоко и делают выводы. Я приходила, просто объяснилась. Я объяснила, что она писала моему супругу, оскорбляла меня, называя “старухой” и говоря, что я живу с ним из-за богатства. Я даже объяснительную не писала. Теперь в этом заключается моя вина», — сказала она.
Также блогер сообщила, что пересмотрит переписки, SMS-сообщения и комментарии, а также потребует проведения необходимых экспертиз. Она заявила, что после изучения всей информации выступит с новым видеообращением и предоставит подписчикам дополнительные сведения о ситуации.
Это заявление блогера распространилось в социальных сетях.
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