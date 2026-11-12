Феруза Норматова прокомментировала возбужденное в отношении нее уголовное дело (видео)

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Феруза Норматова прокомментировала возбужденное в отношении нее уголовное дело (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Актриса и блогер Феруза Норматова прокомментировала сообщения о возбуждении в отношении нее уголовного дела посредством видеообращения.
  • Она подчеркнула, что инцидент произошел шесть месяцев назад, а целью заявителя было вымогательство денег.
  • Феруза Норматова считает себя невиновной и сообщила о необходимости повторной проверки переписок и SMS-сообщений, а также проведения соответствующих экспертиз.

Актриса и блогер Феруза Норматова прокомментировала распространившиеся сообщения о возбуждении в отношении нее уголовного дела. В видеообращении, опубликованном в социальной сети, она остановилась на деталях инцидента и изложила свою точку зрения.

По словам блогера, на самом деле этот инцидент произошел шесть месяцев назад. Она утверждает, что девушка, подавшая жалобу, сначала писала ее супругу, а также высказывала различные оскорбления в адрес самой Ферузы Норматовой. Затем, по ее словам, она удалила переписку и сделала вид, будто ничего не знает.

Феруза Норматова заявила, что в данной ситуации преследуется цель вымогательства у нее денег. В своем видеообращении она сказала: «Она хочет получить с меня деньги. Получишь, еще как получишь. Закон работает в одну сторону или не работает в нашу?»

В другом видеообращении Феруза Норматова дала дополнительные пояснения по поводу случившегося. Блогер отметила, что она не занималась этим делом последние полгода и не имела к нему отношения.

«Наша вина здесь в том, что я последние шесть месяцев вообще не была в курсе дел. Я даже не знаю, что произошло. Меня называют преступницей? Кто до этого момента становился преступником из-за слова “вонючая”? Сейчас ситуацию рассматривают однобоко и делают выводы. Я приходила, просто объяснилась. Я объяснила, что она писала моему супругу, оскорбляла меня, называя “старухой” и говоря, что я живу с ним из-за богатства. Я даже объяснительную не писала. Теперь в этом заключается моя вина», — сказала она.

Также блогер сообщила, что пересмотрит переписки, SMS-сообщения и комментарии, а также потребует проведения необходимых экспертиз. Она заявила, что после изучения всей информации выступит с новым видеообращением и предоставит подписчикам дополнительные сведения о ситуации.

Это заявление блогера распространилось в социальных сетях.

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