Феруза Юсупова отпраздновала вторую годовщину свадьбы с мужем (видео)

Актриса Феруза Юсупова поделилась с подписчиками радостной новостью. Как выяснилось, сегодня исполняется два года со дня ее свадьбы.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. Она встретила мужа в одинаковых нарядах с дочкой Шамсией и сделала ему «келин салом» (традиционный поклон невестки). Феруза Юсупова, опубликовавшая видео с этими искренними моментами, написала в подписи:

«Сегодня два года нашей свадьбе. Пусть все любящие сердца всегда будут счастливы вместе».

Подписчики актрисы также поздравили ее с этой радостной датой, пожелав ее семье счастья и благополучия.