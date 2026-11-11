В отношении Ферузы Норматовой возбуждено уголовное дело об оскорблении

В отношении ташкентского блогера Ферузы Норматовой возбуждено уголовное дело по факту оскорбления. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Как стало известно, девушка, проживающая в Мирабадском районе, обратилась в органы внутренних дел с заявлением о том, что блогер без разрешения использовала её фотографию.

Установлено, что Феруза Норматова опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию незнакомой ей девушки, обвинив её в отношениях со своим супругом и высказав в её адрес оскорбительные комментарии.

По словам потерпевшей, данное видео за 24 часа набрало более 4 миллионов просмотров. Впоследствии ролик был распространен и другими пользователями.

По данному факту в отношении Ферузы Норматовой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (оскорбление).