Феруза Норматова отметила день рождения с мужем в Турции (видео)

Актриса Феруза Норматова 27 сентября встретила свое 37-летие. Свой день рождения она отметила в Турции на яхте вместе с мужем. Кадрами с празднования актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В видео запечатлено, как Феруза Норматова празднует день рождения на яхте в кругу супруга, наслаждаясь праздничными моментами.

Под видео актриса отметила, что не может в полной мере передать эмоции этого дня, и добавила, что делится счастливыми моментами только с теми людьми, которые искренне любят ее и радуются ее счастью.

«Я не могу показать все эмоции моего дня рождения и каждый счастливый момент, подаренный мне любимым. Кое-что я могу осветить для людей, которые меня любят и радуются моему счастью. Но сглаз — это реальная вещь. На самом деле, сберечь все это в наших силах с позволения Всевышнего», — написала Феруза Норматова.

Подписчики актрисы также поздравили ее с днем рождения, оставив в комментариях прекрасные пожелания.

Для информации: Феруза Норматова родилась 27 сентября 1989 года в городе Бахт Сырдарьинской области. Актриса снималась в таких сериалах, как «Мендирман Джалолиддин», «Фитна», «Пахмоқ келин» («Лохматая невеста»), «Захаристые капли» и «Оджиза».