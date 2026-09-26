Дочь Амиры Рашидовой Самира вышла замуж (видео)

·234·Культура
Дочь Амиры Рашидовой Самира вышла замуж (видео)

В семье известной узбекской журналистки, медиаработника и продюсера Амиры Рашидовой большой праздник. Состоялась свадьба ее дочери Самиры. Вчера видеоролики с церемонии бракосочетания распространились в социальных сетях и привлекли внимание многих пользователей.

Как стало известно, Самира вышла замуж за молодого человека по имени Шахджахан. На кадрах видно, что свадьба прошла в праздничной и приподнятой атмосфере.

В ходе мероприятия был проведен традиционный обряд «келин салом» (приветствие невесты). Также молодожены по традиции вместе разрезали свадебный торт и исполнили танец в кругу гостей. Близкие добавили торжеству еще больше веселья различными развлекательными моментами.

На церемонии выступили и отечественные артисты, которые подарили гостям прекрасное настроение своими музыкальными номерами.

Пользователи социальных сетей тепло отреагировали на опубликованные кадры. В комментариях молодоженам желают счастья, семейного согласия и долгих лет жизни.

Амира РашидоваСамира ШахджаханСвадебная церемонияМедиаработник
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Большой праздник в доме Амиры Рашидовой: её дочь Самира выходит замуж (видео)Большой праздник в доме Амиры Рашидовой: её дочь Самира выходит замуж (видео)14 сентября 01:24Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)Новый дуэт Райхон и Иззата Шукурова: «Дил йиғлар» представлена вниманию поклонников (видео)Вчера 20:42Правда ли, что к старушке Альфие из сатирической передачи «Қалпоқ» приходил свататься дедушка-поэт?Правда ли, что к старушке Альфие из сатирической передачи «Қалпоқ» приходил свататься дедушка-поэт?Вчера 20:26Какая песня принесла известность Сардору Мамадалиеву? Певец дал ответКакая песня принесла известность Сардору Мамадалиеву? Певец дал ответВчера 15:14Новая корейская дорама обогнала «Игру в кальмара»Новая корейская дорама обогнала «Игру в кальмара»Вчера 15:02Сайёра Касымова исцелилась от болезни: певица отказалась от собранных для нее благотворительных денег... (видео)Сайёра Касымова исцелилась от болезни: певица отказалась от собранных для нее благотворительных денег... (видео)Вчера 12:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре