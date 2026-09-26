Дочь Амиры Рашидовой Самира вышла замуж (видео)

В семье известной узбекской журналистки, медиаработника и продюсера Амиры Рашидовой большой праздник. Состоялась свадьба ее дочери Самиры. Вчера видеоролики с церемонии бракосочетания распространились в социальных сетях и привлекли внимание многих пользователей.

Как стало известно, Самира вышла замуж за молодого человека по имени Шахджахан. На кадрах видно, что свадьба прошла в праздничной и приподнятой атмосфере.

В ходе мероприятия был проведен традиционный обряд «келин салом» (приветствие невесты). Также молодожены по традиции вместе разрезали свадебный торт и исполнили танец в кругу гостей. Близкие добавили торжеству еще больше веселья различными развлекательными моментами.

На церемонии выступили и отечественные артисты, которые подарили гостям прекрасное настроение своими музыкальными номерами.

Пользователи социальных сетей тепло отреагировали на опубликованные кадры. В комментариях молодоженам желают счастья, семейного согласия и долгих лет жизни.