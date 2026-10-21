Муниса Ризаева сегодня встречает 40-летие (видео)

Певица Муниса Ризаева сегодня, 21 октября, встречает свое 40-летие. По случаю дня рождения артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram, сообщив о вступлении в новый возраст.

В описании к видео певица искренне поздравила себя с новым возрастом и выразила благодарность за прожитые дни, сегодняшнюю жизнь и будущие счастливые дни.

«Я стала еще на один год старше. Стала еще на один год мудрее. Стала еще на один год сильнее.

С днем рождения меня! Слава за мои прошедшие дни, слава за сегодняшний день и слава за все прекрасные дни, которые еще впереди», — написала Муниса Ризаева.

Муниса Ризаева завоевала популярность среди слушателей благодаря таким песням, как «Ko‘zlarim yana», «Aha-oho», «Hollywood», «Sekin-asta», «Ey samo», «Armon» и «Yomg‘ir».

Для информации: Муниса Ризаева родилась 21 октября 1986 года в Ташкенте. 7 сентября 2023 года она вышла замуж за уроженца Беларуси Арсения Мороза. 24 ноября 2024 года у нее родился сын.

28 мая 2026 года певице было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Узбекистан».