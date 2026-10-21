Муниса Ризаева сегодня встречает 40-летие (видео)

·84·Культура
Муниса Ризаева сегодня встречает 40-летие (видео)

Певица Муниса Ризаева сегодня, 21 октября, встречает свое 40-летие. По случаю дня рождения артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram, сообщив о вступлении в новый возраст.

В описании к видео певица искренне поздравила себя с новым возрастом и выразила благодарность за прожитые дни, сегодняшнюю жизнь и будущие счастливые дни.

«Я стала еще на один год старше. Стала еще на один год мудрее. Стала еще на один год сильнее.

С днем рождения меня! Слава за мои прошедшие дни, слава за сегодняшний день и слава за все прекрасные дни, которые еще впереди», — написала Муниса Ризаева.

Муниса Ризаева завоевала популярность среди слушателей благодаря таким песням, как «Ko‘zlarim yana», «Aha-oho», «Hollywood», «Sekin-asta», «Ey samo», «Armon» и «Yomg‘ir».

Для информации: Муниса Ризаева родилась 21 октября 1986 года в Ташкенте. 7 сентября 2023 года она вышла замуж за уроженца Беларуси Арсения Мороза. 24 ноября 2024 года у нее родился сын.

28 мая 2026 года певице было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Узбекистан».

Муниса РизаеваАрсений МорозЗаслуженный артист Республики УзбекистанТашкент
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Муниса Ризаева, увидев пейзаж Ташкента: «Мы в Дубае?» (видео)Муниса Ризаева, увидев пейзаж Ташкента: «Мы в Дубае?» (видео)16 августа 12:14Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались спорыМуниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры9 июня 19:03Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!Сколько свадеб Муниса Ризаева посещает за один день? Она обновила собственный рекорд и сделала громкое обращение!21 сентября 15:12«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...11 сентября 11:26Редкая встреча за кулисами: искренняя беседа Насибы Абдуллаевой и Мунисы РизаевойРедкая встреча за кулисами: искренняя беседа Насибы Абдуллаевой и Мунисы Ризаевой29 сентября 11:05Муниса Ризаева рассказала, кем хочет видеть своего сына в будущем (видео)Муниса Ризаева рассказала, кем хочет видеть своего сына в будущем (видео)11 октября 16:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров
Карина Капур: 46 лет актрисе, нарушившей запрет династии Капуров
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа