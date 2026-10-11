Муниса Ризаева рассказала, кем хочет видеть своего сына в будущем (видео)

·51·Культура
Муниса Ризаева рассказала, кем хочет видеть своего сына в будущем (видео)

Певица Муниса Ризаева ответила на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался у исполнительницы, кем она хочет видеть своего сына в будущем.

Муниса Ризаева подчеркнула, что предоставит ребенку свободу выбора в этом вопросе, и какую бы профессию он ни выбрал, она всегда поддержит его как мать.

«Ой, мой сын может выбрать любую профессию. Он выберет ту профессию, которую сам захочет, а я как мать всегда буду его поддерживать. Кем бы он ни был, главное, чтобы не стал наркоманом, вором или мошенником», — сказала певица.

Кроме того, Муниса Ризаева выразила желание, чтобы в будущем ее сын вырос человеком, приносящим пользу обществу. По ее мнению, важнее то, каким человеком он вырастет, а не какую профессию освоит.

«Конечно, я хочу, чтобы он был полезным человеком. Пусть будет хорошим человеком, помогает людям, будет щедрым и богатым», — поделилась своими пожеланиями Муниса Ризаева.

Муниса Ризаевапевицавыбор профессиибудущее сына
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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