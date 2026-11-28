Группа «Benom» порадовала поклонников дуэтами с Мунисой Ризаевой и Шохруххоном (видео)
Ранее сообщалось, что группа «Benom» представит свои концертные программы во Дворце дружбы народов в Ташкенте с 27 по 30 ноября. Вчера, 27 ноября, состоялся первый концерт коллектива.
В ходе концерта группа «Benom» исполнила на сцене дуэты с певцами Шохруххоном и Мунисой Ризаевой. Совместные выступления подарили зрителям особое настроение и придали концерту еще более приподнятый дух.
Эти дуэты были тепло встречены собравшимися в зале поклонниками. Видеозаписи с концерта распространились в социальных сетях и вызвали обсуждения среди пользователей. В то время как одни высоко оценили дуэт с Мунисой Ризаевой, другие отметили, что им больше понравилось выступление на сцене с Шохруххоном.
Концертные программы группы «Benom» продлятся до 30 ноября.
Чей дуэт с группой вам понравился больше? С Мунисой Ризаевой или с Шохруххоном? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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