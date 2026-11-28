Ранее сообщалось, что группа «Benom» представит свои концертные программы во Дворце дружбы народов в Ташкенте с 27 по 30 ноября. Вчера, 27 ноября, состоялся первый концерт коллектива.

В ходе концерта группа «Benom» исполнила на сцене дуэты с певцами Шохруххоном и Мунисой Ризаевой. Совместные выступления подарили зрителям особое настроение и придали концерту еще более приподнятый дух.