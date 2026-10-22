Кем работала Айгуль Абдурахмонова до того, как стать актрисой? (видео)

Актриса Айгуль Абдурахмонова, хорошо знакомая зрителям по театру и телесериалам, начинала свой путь в искусстве не только с актерского мастерства. В юные годы она играла на фортепиано и даже давала уроки музыки воспитанникам детского сада.

Об этом актриса рассказала в ходе беседы в программе «Омон-омон». В беседе ведущий напомнил, что Айгуль Абдурахмонова некогда обучала детей игре на пианино в детском саду, и поинтересовался, скучает ли она по тем временам.

«Конечно, не могу не скучать. Вспомнила, как в молодости играла на фортепиано, перебирая пальцами и погружаясь в сладкие мечты», — ответила актриса.

После этого ведущий спросил её, сколько ей было лет, когда она играла на пианино в детском саду и преподавала детям. Айгуль Абдурахмонова рассказала, что начала эту деятельность в 23 года.

На вопрос ведущего о том, совпал ли этот период с годами её замужества, она коротко ответила: «Да».

Эти воспоминания актрисы показывают, что одним из первых шагов на её творческом пути была именно музыка.