Кем работала Айгуль Абдурахмонова до того, как стать актрисой? (видео)

·53·Культура
Кем работала Айгуль Абдурахмонова до того, как стать актрисой? (видео)

Актриса Айгуль Абдурахмонова, хорошо знакомая зрителям по театру и телесериалам, начинала свой путь в искусстве не только с актерского мастерства. В юные годы она играла на фортепиано и даже давала уроки музыки воспитанникам детского сада.

Об этом актриса рассказала в ходе беседы в программе «Омон-омон». В беседе ведущий напомнил, что Айгуль Абдурахмонова некогда обучала детей игре на пианино в детском саду, и поинтересовался, скучает ли она по тем временам.

«Конечно, не могу не скучать. Вспомнила, как в молодости играла на фортепиано, перебирая пальцами и погружаясь в сладкие мечты», — ответила актриса.

После этого ведущий спросил её, сколько ей было лет, когда она играла на пианино в детском саду и преподавала детям. Айгуль Абдурахмонова рассказала, что начала эту деятельность в 23 года.

На вопрос ведущего о том, совпал ли этот период с годами её замужества, она коротко ответила: «Да».

Эти воспоминания актрисы показывают, что одним из первых шагов на её творческом пути была именно музыка.

Айгуль АбдурахмоноваОмон-омонУзбекские актрисы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сугдиёна Убайдуллаева высказалась о замужестве за парнем-пастухом (видео)Сугдиёна Убайдуллаева высказалась о замужестве за парнем-пастухом (видео)2 октября 19:49Похожа ли актриса Окила Гуламова на Кэтрин О’Хару из фильма «Один дома»? (фото)Похожа ли актриса Окила Гуламова на Кэтрин О’Хару из фильма «Один дома»? (фото)23 сентября 18:10Севинч Исмоилова рассказала о детском прозвище, именах, которые хочет дать будущим детям, и долгахСевинч Исмоилова рассказала о детском прозвище, именах, которые хочет дать будущим детям, и долгах23 сентября 13:50Мухлиса Бобокулова почему отказывает сватам? Актриса рассказала, каким должен быть ее будущий супруг (видео)Мухлиса Бобокулова почему отказывает сватам? Актриса рассказала, каким должен быть ее будущий супруг (видео)16 сентября 16:38Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)18 августа 14:13Имрон похудел на 27 килограммов: «Теперь я спокойно двигаюсь на сцене» (видео)Имрон похудел на 27 килограммов: «Теперь я спокойно двигаюсь на сцене» (видео)8 августа 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба