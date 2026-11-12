Актриса Гулрухсор Тохирджонова встретила свое 21-летие в «черном» цвете (фото)
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Молодая актриса Гулрухсор Тохирджонова отметила 21-летие. Фотографии с фотосессии, организованной по случаю дня рождения, она опубликовала на своей странице в Instagram.
Актриса также оставила шутливый комментарий под снимками: «20+ С днем рождения меня! Хорошо, что я родилась, иначе мир остался бы без такой сумасшедшей, как я».
Для фотосессии в этом году Гулрухсор выбрала черный цвет. Ее черное платье, шары с цифрой 21 и даже черный торт привлекли внимание подписчиков.
Поклонники актрисы в комментариях поздравляют ее с днем рождения и оставляют искренние пожелания.
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