Актриса Сабина Садыкова отмечает очередной день рождения. О том, что сегодня она празднует свой день, актриса сообщила через видео, опубликованное на своей странице в Instagram.

На видео запечатлено, как близкая подруга актрисы подготовила для неё неожиданный подарок. Подруга приглашает Сабину выйти на улицу ровно в 00:00. Актриса спускается к дому, услышав призыв подруги.

Там её встречают с цветами и праздничным тортом с зажженными свечами. Увидев подругу, Сабина не может скрыть своей радости. Она загадывает желание, задувает свечи на торте и благодарит подругу за приятный сюрприз.

Видео актрисы не осталось без внимания подписчиков. В комментариях поклонники поздравляют Сабину Садыкову с днём рождения, направляя ей свои искренние пожелания.