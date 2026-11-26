Актриса Махлиё Аскаралиева сегодня, 26 ноября, поделилась двойной радостной новостью. Она сообщила поклонникам, что отмечает свое 30-летие, а также о том, что в этом месяце впервые стала мамой.

Актриса рассказала об этом на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии с ребенком. Она отметила, что ноябрь стал самым счастливым периодом в ее жизни, и написала, что теперь в ее семье бьется еще одно маленькое сердечко.

«В этом году мне подарили не просто еще один год жизни, а счастье, стоящее целой жизни. Любить человека больше жизни, тысячу раз благодарить за каждый его вздох… Какое же это великое счастье!» — поделилась своими чувствами актриса.

Также она попросила у Всевышнего, чтобы ее ребенок рос здоровым, счастливым и праведным человеком.

Подписчики Махлиё Аскаралиевой поздравляют ее с днем рождения и обретением материнского счастья, оставляя в комментариях искренние пожелания.

Для справки: Махлиё Аскаралиева родилась 26 ноября 1996 года в Фергане. Актриса вышла замуж в январе этого года. В ноябре у нее родился сын.