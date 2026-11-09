Хувайдо Джумаева: «Если бы попала вошь, она бы и полчаса не прожила» (видео)

Комедийная актриса Хувайдо Джумаева в интервью телеканалу «Ренессанс» поделилась детскими воспоминаниями. Она с улыбкой рассказала о том, что в юности у нее были очень густые волосы, и матери было нелегко их расчесывать.

По словам актрисы, каждое лето с началом каникул мама стригла ее налысо. Потому что волосы были настолько густыми, что их расчесывание требовало огромных усилий.

«Каждое лето мама стригла нас налысо. Потому что из-за густоты волос моя голова не дышала. Даже если бы попала одна вошь, она бы и полчаса не прожила», — пошутила актриса.

Хувайдо Джумаева вспомнила, как в школьные годы в селах проверяли волосы у учениц, и учителя следили за этим, чтобы вши не передавались другим детям. По ее словам, когда учитель подходил проверять ее голову, то проходил мимо со словами «к ней вши не заберутся».

«Моя покойная мама расчесывала мои волосы руками и сломала немало расчесок. Она приносила ведро воды, мочила волосы и пыталась расчесать, но расческа все равно не шла. Поэтому я очень ждала прихода лета. 25 мая, вечером, она состригала мои волосы. А я была счастлива — ведь избавлялась от расчесывания», — смеясь, вспоминала Хувайдо Джумаева.