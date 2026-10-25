Фарход Сулаймон рассказал, на каких известных звезд его похожи (видео)

Певец Фарход Сулаймон в передаче «Омон-омон» рассказал об известных актерах и деятелях искусства, на которых его внешне похожи. Когда один из ведущих спросил его, с кем его сравнивают, певец перечислил имена нескольких известных звезд.

«Меня сравнивали с Джастином Тимберлейком, с актером Арасом Булутом, сыгравшим в «Великолепном веке», и с Хью Джекманом. Наверное, есть какие-то схожие черты», — сказал Фарход Сулаймон.

Этот ответ певца вызвал бурные обсуждения среди поклонников. В комментариях одни пользователи нашли схожесть с американским певцом Джастином Тимберлейком, а другие сравнили его с турецким актером Арасом Булутом Ийнемли или австралийским актером Хью Джекманом.

Напомним, что Фарход Сулаймон и Ширин Зоитова долгие годы выступали в составе дуэта «Фарход и Ширин». В 2023 году Ширин сообщила о прекращении деятельности дуэта, а Фарход решил продолжить сольную карьеру. В сольном репертуаре певца есть такие песни, как «Бале», «Эй дил», «Султони калбам» и «Айрилик».

А по вашему мнению, на какую известную звезду больше всего похож Фарход Сулаймон? Оставьте свое мнение в комментариях!