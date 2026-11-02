Насколько Диёра Алимова похожа на Дилнозу Кубаеву? (видео)

·59·Культура
Насколько Диёра Алимова похожа на Дилнозу Кубаеву? (видео)

Молодая и талантливая актриса Диёра Алимова становится не только ученицей заслуженной артистки Узбекистана Дилнозы Кубаевой, но и в некоторых аспектах творцом, похожим на неё. Актриса стала гостьей программы «Омон-омон» и рассказала об уважении к своему наставнику и о том, чему она у неё научилась.

По словам Диёры Алимовой, она любит Дилнозу Кубаеву с детства и следит за её творчеством. Она считает большой удачей возможность работать с таким артистом и играть на одной сцене.

«Дилноза Кубаева — мой наставник. Работа с ней принесла мне огромную удачу. Я очень любила её с юности. Действительно, играть одну роль с актрисой, которую искренне любишь, наблюдать за её творчеством и стараться быть похожей на неё — это не просто так. Хочешь ты того или нет, со временем ты в каком-то смысле начинаешь походить на неё», — говорит Диёра.

Действительно, любовь и восхищение молодой актрисы своим наставником можно понять по её словам. А как вы считаете, насколько Диёра Алимова и Дилноза Кубаева похожи друг на друга? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Диёра АлимоваДилноза КубаеваОмон-омон
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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