Джахонгир Отажонов рассказал, какие книги он читает (видео)

·49·Культура
Джахонгир Отажонов рассказал, какие книги он читает (видео)

Певец Джахонгир Отажонов в одном из своих интервью рассказал о том, какие книги он читает. У него поинтересовался, сколько книг у него дома и может ли он открыто говорить об этом.

«Я говорил об этом и раньше. Я читаю книги, читаю Коран. По сути, в этом мире есть только одна книга, которую стоит читать, и это Коран. Книги, написанные людьми, я не читаю. Я не могу сказать, что их книги плохие. Просто не читаю. Я не интересуюсь чтением книг, потому что это мое личное мнение», — сказал певец.

Джахонгир Отажонов в то же время отметил, что читает образцы классической литературы и использует их в своем творчестве.

«Я читаю литературу. Например, есть множество авторов, таких как Алишер Навои, Нодирабегим или Нозимахон. Недавно я написал песню на газель Низами Гянджеви. Например, "Қадди баланд" — тоже классика, автор — Хафиз Хорезми, "Жингаламо" — тоже классика, автор — кокандская поэтесса Анбар Отин. Стихотворений таких творцов очень много. В моем творчестве также есть газели Алишера Навои», — сказал Джахонгир Отажонов.

Джахонгир ОтажоновКоранАлишер НавоиНозимахон
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)17 сентября 12:26Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»19 сентября 09:37«Я не буду петь дуэтом с Юлдуз Усмоновой, потому что не уважаю её как личность» — Жахонгир Отажонов«Я не буду петь дуэтом с Юлдуз Усмоновой, потому что не уважаю её как личность» — Жахонгир Отажонов4 апреля 17:30Джахонгир Атаджанов откровенно рассказал о давлении после запретовДжахонгир Атаджанов откровенно рассказал о давлении после запретов8 мая 13:31Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)3 июля 15:22Джахонгир Отажонов высказался о материальных ценностях (видео)Джахонгир Отажонов высказался о материальных ценностях (видео)29 июля 17:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества