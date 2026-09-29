Джахонгир Отажонов рассказал, какие книги он читает (видео)

Певец Джахонгир Отажонов в одном из своих интервью рассказал о том, какие книги он читает. У него поинтересовался, сколько книг у него дома и может ли он открыто говорить об этом.

«Я говорил об этом и раньше. Я читаю книги, читаю Коран. По сути, в этом мире есть только одна книга, которую стоит читать, и это Коран. Книги, написанные людьми, я не читаю. Я не могу сказать, что их книги плохие. Просто не читаю. Я не интересуюсь чтением книг, потому что это мое личное мнение», — сказал певец.

Джахонгир Отажонов в то же время отметил, что читает образцы классической литературы и использует их в своем творчестве.

«Я читаю литературу. Например, есть множество авторов, таких как Алишер Навои, Нодирабегим или Нозимахон. Недавно я написал песню на газель Низами Гянджеви. Например, "Қадди баланд" — тоже классика, автор — Хафиз Хорезми, "Жингаламо" — тоже классика, автор — кокандская поэтесса Анбар Отин. Стихотворений таких творцов очень много. В моем творчестве также есть газели Алишера Навои», — сказал Джахонгир Отажонов.