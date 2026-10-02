Шахджахан Джураев создал новую песню с покойным отцом и привлек внимание всех (видео)

·0·Культура
Шахджахан Джураев создал новую песню с покойным отцом и привлек внимание всех (видео)

Неожиданный дуэт Шахджахана Джураева и Шерали Джураева под названием «Шайтанат» широко обсуждается в социальных сетях. Песня и снятый на нее клип привлекли большое внимание пользователей.

Несмотря на то, что Шерали Джураев ушел из жизни, его голос был воссоздан с помощью технологии искусственного интеллекта. Это вызвало огромный интерес у поклонников покойного артиста.

В комментариях в социальных сетях пользователи высоко оценивают идею и творческий подход Шахджахана Джураева. Многие фанаты отметили, что тепло приняли песню и видеоклип.

В некоторых комментариях отдельно подчеркивается возрождение голоса Шерали Джураева с помощью искусственного интеллекта. Композиция за короткое время оказалась в центре обсуждений в соцсетях.

Шахджахан ДжураевШерали ДжураевШайтанатискусственный интеллект
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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