Появившаяся в Instagram-профиле MrBeast рубрика «Uzbek» пришлась по душе фанатам

·78·Культура
Появившаяся в Instagram-профиле MrBeast рубрика «Uzbek» пришлась по душе фанатам

Самый популярный контент-мейкер и ютубер мира MrBeast (Джимми Дональдсон) решил запечатлеть впечатления от своего нашумевшего визита в Узбекистан в своей истории. Звезда открыла на своем официальном профиле в Instagram отдельный раздел «Highlights» (актуальные сторис), посвященный этой поездке.

Благодаря этой рубрике, украшенной флагом Узбекистана, десятки миллионов подписчиков блогера получили возможность напрямую увидеть жаркие и необычные события, происходившие в нашей стране.

Раздел «Uzbek»: новинка на странице знаменитого блогера

MrBeast благодаря своей активности в социальных сетях запечатлел воспоминания о путешествии на самом видном месте:

  • Закрепленные сторис: В шапке страницы блогера была организована специальная рубрика под названием «Uzbek uz»;

  • Фотография с фанатами на обложке: В качестве обложки (аватара) данного раздела было выбрано селфи, сделанное MrBeast на смартфон в Узбекистане в окружении толпы и молодых поклонников;

  • История путешествия в одном месте: В эту рубрику вошли кадры того, как блогера встретили в нашей стране, события на улицах и яркие моменты поездки.

Открытая платформа для более чем 90 миллионов подписчиков

Этот шаг стал мощным фактором узнаваемости Узбекистана в цифровом пространстве:

  • Глобальный охват: В настоящее время за Instagram-страницей MrBeast следят более 90,7 миллиона пользователей по всему миру;

  • Взгляд, устремленный на Узбекистан: Теперь миллионы молодых людей из разных уголков планеты могут через страницу блогера познакомиться с Узбекистаном и наблюдать за царящей там атмосферой;

  • Массовые обсуждения: Несмотря на то, что поездка была частично сокращена из-за беспорядков в Самарканде, этот жест блогера показывает, что его впечатления от нашей страны не оставили его равнодушным.

Созданный MrBeast специальный раздел заложил основу для того, чтобы Узбекистан стал еще более широким центром обсуждения среди мировой молодежи.

MrBeastДжимми ДональдсонInstagram HighlightsСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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