Самый запоминающийся момент на свадьбе Робияхон: дуэт жениха и невесты! (видео)

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Самый запоминающийся момент на свадьбе Робияхон: дуэт жениха и невесты! (видео)

Радостный день в семье группы «Havas». Младшая солистка коллектива Робияхон выходит замуж. Также стало известно, что избранника молодой артистки зовут Бехрузжон.

В социальных сетях широко распространяются видео со свадьбы Робияхон и Бехрузжона. Особое внимание пользователей привлекло то, как молодожены вместе исполнили песню на торжестве.

Жених и невеста спели дуэтом, посвятив выступление своим родителям. Их искреннее исполнение пришлось по душе гостям и заслужило бурные аплодисменты. На видео, запечатлевшем эти моменты, можно заметить радость Бехрузжона и его нежные чувства к невесте.

Пользователи социальных сетей также не остались равнодушными к этим кадрам. В комментариях многие обращают внимание на счастливое состояние жениха и желают Робияхон и Бехрузжону счастливой жизни. Некоторые отмечают искреннюю любовь Бехрузжона к своей избраннице.

Желаем новой семье счастья, любви и согласия!

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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