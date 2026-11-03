Незабываемые моменты на свадьбе Амирхона Умарова: «келин салом» и «вручение цветов матерям» (видео)

Амирхон Умаров, видео с прошедшей вчера свадьбы которого распространились в социальных сетях, привлек внимание многих. В кадрах запечатлено, как свадебный вечер прошел в приподнятом настроении и с уникальными традициями.

Особое внимание гостей свадьбы и пользователей социальных сетей привлекли обряды «келин салом» (приветствие невесты) и вручение цветов матерям жениха и невесты. Церемонию «келин салом» провели известные многим артистки Шахлохоним и Саида Раметова. То, как невеста приветствовала жениха, также вызвало большой интерес у зрителей видео.

Еще одним трогательным моментом стало то, как жених и невеста вручили цветы матерям друг друга, проявив тем самым уважение и почтение. Эти искренние моменты придали свадьбе особую атмосферу.

В комментариях в социальных сетях подписчики поздравляют молодую пару и желают им счастливой и гармоничной жизни.