С 7 января вводится новый порядок взыскания штрафов за нарушение ПДД

С 7 января 2027 года в Узбекистане изменится порядок взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если штраф не будет оплачен в течение 60 дней, автомобиль может быть помещен на штрафстоянку. Для этого инспектору не потребуется составлять дополнительный административный протокол. У водителя будет возможность оплатить задолженность на месте остановки.

Приказом министра внутренних дел утверждена новая инструкция по оформлению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. Она заменит порядок, действовавший с 2011 года.

После фиксации правонарушения инспектор составляет протокол через модуль «Административная практика» на планшете. Личность водителя проверяется с помощью биометрических данных. Оформленный документ подтверждается электронной подписью или отпечатком пальца.

В некоторых ситуациях протокол может быть оформлен на бумаге. Например, если водитель отрицает свою вину или если отсутствует связь с сетью. Инспектору запрещается принимать штраф на месте в денежной форме.

Административное дело должно быть рассмотрено в течение 15 дней. Информация о месте и времени рассмотрения дела будет направлена водителю через личный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг или мобильное приложение. Несогласные с решением могут подать жалобу в течение 10 дней.

На оплату штрафа установлен срок в 60 дней. Если в течение этого времени оплата не произведена, информация об автомобиле отобразится на планшете инспектора. Если водитель не оплатит долг на месте, транспортное средство будет доставлено на штрафстоянку. В этом процессе отдельный протокол составляться не будет.

За правонарушения, зафиксированные камерами, ответственность несет владелец автомобиля. В таких случаях повторность правонарушения не учитывается. Если данные, зафиксированные камерой, поступают в специальный центр по истечении 48 часов, производство по делу прекращается.

Новая инструкция также определяет порядок начисления штрафных баллов. За определенные нарушения начисляется до 2 баллов. Начисленные баллы аннулируются через год. Дело водителя, набравшего более 12 баллов в течение года, автоматически направляется в суд.

Правила вступают в силу с 7 января 2027 года.