«Энанг о‘йнасин!»: Видео об «украденном» тещей муже взорвало интернет...

В узбекских социальных сетях разыгралась настоящая семейная драма и комический шторм: очередная творческая работа талантливой актрисы Хувайдо Джумаевой и юмориста Бобура Мансурова заставила смеяться миллионы поклонников. Все планы молодой невестки, планировавшей в воскресенье отдохнуть с мужем и станцевать ему дома «арабский танец», рухнули в одно мгновение — свекровь села в машину и увезла собственного сына к родственникам в кишлак. Жизненная ситуация в кадрах и диалоги между свекровью, невесткой и зятем получились настолько естественными, что видео стремительно собирает тысячи комментариев и репостов в сети.

Жизненная драма: Невестка, готовая к арабскому танцу, и муж-«откормленный баран»

Развитие событий на видео начинается с привычной для каждого узбекского дома картины:

«Где моя черная жилетка?»: Хувайдо Джумаева в образе невестки планирует спокойно пообщаться с мужем воскресным утром, но, выйдя во двор, видит, что муж уже сидит в машине;

Хитрость свекрови: Актриса в роли свекрови, выглядывая из окна машины, заявляет о своем плане: «Съезжу, покажу родственникам в кишлаке, если не отвезу в выходной, в другое время этого парня не поймаешь»;

Взрыв нервов: Невестка, проработавшая шесть дней и ждавшая единственный выходной, приходит в ярость: «Забирайте своего увальня, хоть вдвое согните и запихните! Я для этого человека арабский танец выучила, теперь и под маком танцевать не буду!»;

Неуместное предложение зятя и кульминация: Бобур Мансуров в роли зятя открывает дверь машины и задает вопрос: «Разве нельзя станцевать в следующее воскресенье?», на что получает от невестки ответ, подобный страшной пощечине: «Следующее воскресенье? Пусть твоя мать танцует!».

Что меняется: Горькая правда за этим смешным видео

Это видео, представленное в юмористической форме, обнажает важный и болезненный момент в семейных отношениях:

Нарушение личных границ: Во многих молодых семьях выходные дни проходят не по воле мужа и жены, а с вмешательством старших, что становится причиной эмоционального холода между молодыми;

Мужья между двух огней: Когда мужчина не может правильно распределить интересы матери и жены, в семье возникают вот такие курьезные, но горькие конфликты;

Непонятые мечты женщин: Если женщина, уставшая от бытовых забот и стремящаяся красиво выглядеть перед мужем, остается без внимания, ее любовь легко может превратиться в ненависть и горькую иронию.

Полезно знать: Рекомендации по сохранению семейных отношений

Заблаговременно планируйте выходные и старайтесь не смешивать личное время семьи с визитами родственников;

Свекрови должны с уважением относиться к независимой жизни молодой семьи, а мужья — находить баланс, чтобы угодить обеим сторонам;

Смягчение разногласий посредством открытого разговора и юмора предотвращает нервные срывы.

А в вашей семье бывают такие «срывы планов» по воскресеньям или выходной полностью посвящен семье? Как вы оцениваете этот тандем Хувайдо Джумаевой и Бобура Мансурова? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим видеообзором со знакомыми друзьями, которые по воскресеньям попадают в лапы свекрови или родственников!