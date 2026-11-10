Радостный день в семье группы «Havas»: Робияхон вышла замуж! (видео)

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Радостный день в семье группы «Havas»: Робияхон вышла замуж! (видео)

В семье группы «Havas» произошло радостное событие. Солистка коллектива с прекрасным голосом, младшая дочь в семье Робияхон вышла замуж. Видеозаписи со свадьбы молодой певицы распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

На опубликованных кадрах видно, как Робияхон вместе с будущим супругом совершает обряд никах, а на свадебном торжестве молодожены исполняют песню для своих родителей. Особенно трогательным моментом стало исполнение ими композиции, посвященной родителям, что придало церемонии особую атмосферу.

Новость о замужестве певицы была тепло встречена фанатами. Пользователи социальных сетей в комментариях желают новой семье счастья, согласия и долголетия, направляя свои искренние поздравления.

Желаем новосозданной семье счастья и благополучия, а Робияхон — успехов в семейной жизни и творческой деятельности!

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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