В узбекском сегменте социальных сетей очередной видеоролик, высмеивающий противоречивые взгляды на национальные традиции, сватовство и выбор невесты перед свадьбой, стал настоящим вирусом и вызвал бурные споры среди миллионов зрителей. Через образ «Шарапат», мастерски воплощенный известной актрисой Хувайдо, с юмором и горькой иронией были раскрыты чрезмерно сложные, взаимоисключающие и нелогичные требования некоторых свекровей и семей к будущей невестке.

Сидя на супеке со свахой и своей сестрой, героиня Шарапат озвучивает длинный список своих невероятных требований: «Пусть будет хорошая девушка. Пусть будет образованной, но не умничает! Пусть готовит вкусно, но будет сытой (не жадной)! Пусть умеет делать уколы и измерять давление, но сама никогда не болеет! Пусть приданное будет богатым, но если разобьет хотя бы одну чашку — пусть терпит упреки! Пусть знает как минимум два языка, но даже если права — помалкивает! И еще пусть разбирается в железках — этот Махкамжон ведь даже лампочку поменять не умеет!».

Попытка актрисы в роли сестры остановить ее со словами: «Эй, Шарапат, хватит уже!», потряхивая полотенцем в руке, и вывод свахи: «Короче, тебе нужна девушка, похожая на тебя саму, которая выполняет и мужскую, и женскую работу» — ставят идеальную точку в этом ролике. Так какая же болезненная реальность кроется за этой забавной сценой, почему сегодня к невестам предъявляются требования как к «роботам» и почему этот образ Хувайдо пришелся по душе абсолютно всем?

«2 языка, железки и выносливость»: 5 основных тезисов сатиры Хувайдо

Самые важные ироничные тезисы из взорвавшего соцсети видеоролика:

Взаимоисключающий абсурд: Выдвижение к будущей невестке противоречивых условий вроде «пусть будет образованной, но не умничает», «пусть готовит вкусно, но будет сытой»;

Медицинский и бытовой «супергероизм»: Осмеяно то, что девушка должна уметь делать уколы и измерять давление, но сама не имеет права болеть;

«Сепомания» (охота за приданным) и порок обвинений: Было показано, что приданное со стороны невесты должно быть огромным, однако даже если разобьется пустяковая чашка, она обязана выдерживать упреки и поношения;

Перекладывание мужской работы на плечи женщин: Было разоблачено требование к невестке разбираться в железе и бытовой технике из-за того, что «жених не смог заменить лампочку»;

Знание языков и молчание: С иронией показано, что современная девушка, знающая как минимум 2 иностранных языка, должна «прикусить язык» и молчать, даже если она права.

Сатира и реальность общества: сравнение «требований» Шарапат с реальной жизнью

Анализ ироничных критериев в исполнении актрисы Хувайдо и стереотипов в национальных семьях:

Ироничное требование в сатире Стоящая за ним реальная социальная проблема Последствия в обществе «Пусть будет образованной, но не умничает» Комплекс непризнания знаний и мнения женщины Невозможность девушек с высшим образованием открыто выражать свое мнение «Пусть умеет ставить уколы/давление, но не болеет» Отношение к невестке не как к человеку, а как к бесплатной медсестре и прислуге Раннее ухудшение здоровья женщин и тяжелая усталость «Пусть знает 2 языка, но помалкивает» Ожидание абсолютной покорности без ценности современных девушек Возникновение психологического давления и нездоровой атмосферы в семье «Пусть будет много приданного, а если разобьется чашка — терпит» Порок свадебных расходов и материального ущемления стороны невесты Разрушение молодых семей из-за одержимости приданным «Пусть даже меняет лампочку (железо)» Утрата ответственности кормильца и мужчины в семье Женщина в одиночку тянет и домашнее хозяйство, и бытовой ремонт

Культурная и социальная экспертиза: Почему эта сатира возглавила тренды Discover?

Выводы культурологов, психологов и общественных деятелей:

Национальная проблема сквозь слезы и смех: Этот выход Хувайдо — не просто вайн или очередная шутка; в нем точно показано лицемерие в тысячах семей, выдающих замуж дочерей и приводящих невесток в дом;

Идеализация «идеального робота-невестки»: Некоторые семьи при поиске невесты до сих пор смотрят на нее не как на человека, избалованного ребенка кого-то, а как на бездушного робота, который безупречно выполняет всю работу, не отдыхает и ничего не требует;

Жизненность и искренность образа: Образ Шарапат с повязанным красным платком и «усьмой» на бровях идеально отразил тип резкой, решающей все сама, сильной, но в то же время расслабившей мужчин женщины из узбекских махаллей;

Воспитательное значение и зеркало общества: Показать людям через сатиру, с какими смешными и нелепыми требованиями со стороны они живут — один из самых действенных способов изменить общество.

Эта сатирическая роль Хувайдо в очередной раз напомнила о необходимости отказаться от фальшивых требований в современных брачных и семейных отношениях, поставив на первое место взаимное уважение и человечность.

А как вы считаете, действительно ли в нашей реальной жизни встречается такой порок поиска «образованной, но способной самой менять лампочку» невестки, который высмеяла актриса Хувайдо? Какие качества вы считаете самыми главными для невесты и жениха при сватовстве? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой поучительной статьей, которую обязательно должны увидеть все свекрови и невестки, со своими близкими!