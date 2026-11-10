Перед большой игрой в Ташкенте Эльдор Шомуродов прибыл в расположение национальной сборной!

Ранее сообщалось, что Шомуродов пропустит первые дни тренировок по семейным обстоятельствам. Его задержка, а также отсутствие основного защитника сборной Абдукодира Хусанова , который не был включен в состав из-за процесса восстановления после травмы, вызывали беспокойство у болельщиков. Однако своевременное прибытие капитана значительно усилило линию атаки, находящуюся в распоряжении главного тренера Фабио Каннаваро.

Долгожданная новость для национальной сборной Узбекистана и болельщиков: капитан команды и опытный нападающий Эльдор Шомуродов сегодня, 10 ноября, наконец прибыл на сбор национальной команды. Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, форвард турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» сразу присоединился к тренировкам в Ташкенте и начал подготовку к предстоящему историческому матчу.

Футбол в Ташкенте: выйдет ли Узбекистан против России в сильнейшем составе?

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Детали сбора национальной команды Текущее состояние Ведущий футболист Эльдор Шомуродов (капитан, «Истанбул Башакшехир») Дата прибытия 10 ноября 2026 года Главный тренер Фабио Каннаваро (Италия) Статус матча Международный товарищеский матч Соперник Национальная сборная России Время и место матча 12 ноября (четверг), 20:00, центральный стадион «Пахтакор»

«Присоединение Шомуродова к команде не только обогатит тактические схемы, но и вдвойне повысит моральный дух и уверенность ребят перед напряженной игрой против России».

Большой футбольный вечер в Ташкенте: соперник — Россия

12 ноября национальная сборная Узбекистана примет сборную России на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Этот товарищеский матч начнется в 20:00 по местному времени. Для обслуживания игры приглашена бригада арбитров из Федерации футбола Таджикистана во главе с рефери ФИФА Гулмуроди Садулло.

Ожидается, что сборная России под руководством Валерия Карпина также прибудет в Ташкент в сильнейшем составе. После этого матча, 17 ноября, Узбекистан проведет очередную товарищескую встречу против Саудовской Аравии в Дохе (Катар). Пока все внимание приковано к суперматчу 12 ноября.

Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана одержать победу над Россией с возвращением Эльдора Шомуродова? Оставляйте свои прогнозы на игру в комментариях!