Неслихан Атагуль возвращается к поклонникам с новым сериалом

·42·Культура
Неслихан Атагуль возвращается к поклонникам с новым сериалом

Известная турецкая актриса Неслихан Атагуль готовится вернуться на экраны после долгого перерыва. Она воплотит образ главной героини в новом сериале под названием «Игры судьбы», который снимает продюсерская компания Ай Япıм.

Сюжет сериала рассказывает о женщине, столкнувшейся с тяжелыми жизненными испытаниями. По разным причинам главная героиня вынуждена работать в ночном клубе. Однако однажды она принимает твердое решение изменить свою судьбу, оставить прошлое позади и начать новую жизнь. Ожидается, что проект будет богат драмой и эмоциональными событиями.

На данный момент официально не объявлено, на каком телеканале или платформе будет транслироваться сериал. Ожидается, что проект возглавит известный в мире турецких сериалов режиссер Надим Гуч.

Крупный план женщины с длинными волосами и серьезным взглядом.

Для справки: Неслихан Атагуль в последний раз снималась в 2023 году в фильме «О, Белинда» и сериале «В конце ночи». После того как в 2025 году актриса впервые стала мамой, она сделала перерыв в творческой деятельности и теперь готовится снова встретиться со своими поклонниками в новом проекте.

Премьера сериала «Игры судьбы» запланирована на осень 2026 года. Турецкая пресса отмечает, что данный проект может стать одним из самых ожидаемых сериалов сезона.

Неслихан АтагульАй ЯпıмНадим ГучОБелинда
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