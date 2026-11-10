Россиянин вернулся домой спустя три года и пришел в ужас

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Россиянин вернулся домой спустя три года и пришел в ужас
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  • Мужчина из города Воркута вернулся после трехлетнего отъезда и обнаружил, что его квартира в плачевном состоянии из-за голубей, проникших через открытое окно.
  • Для полного ремонта помещения и замены мебели потребуется 1,5–2 миллиона рублей.
  • Эта сумма практически равна рыночной стоимости квартиры.

Житель российского города Воркута, уехав на заработки в другой регион, забыл закрыть одно из окон в квартире. Вернувшись домой спустя три года, он столкнулся с неожиданной картиной: квартира превратилась в пристанище для голубей, а пол и мебель оказались покрыты птичьим пометом и перьями.

Мужчина средних лет выложил в социальные сети видео, демонстрирующее плачевное состояние его жилья. На кадрах видно, как десятки голубей спокойно сидят на мебели, а на полу скопился толстый слой помета и перьев.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», мужчина уехал на заработки в Сибирь три года назад, но забыл, что оставил одно из окон открытым. Это позволило местным голубям беспрепятственно заселить квартиру. В результате жилье превратилось в настоящий «голубиный рай».

На видео можно услышать ироничные, но полные возмущения слова владельца квартиры:

«Я уехал из Воркуты три года назад. Вернулся, а тут прямо «Дубай» для голубей! Гнезда, перья, столько помета, что из него можно новый пол сделать. Они смотрят на меня так, будто я человек, который не заплатил за аренду. Я здесь не хозяин, а оккупант в государстве голубей», — говорит он.

Видео с плачевным состоянием квартиры быстро распространилось в российских социальных сетях и вызвало волну шутливых комментариев. Однако самому владельцу квартиры не до смеха. Специалисты подсчитали, что на полный ремонт помещения и замену всей мебели потребуется от 1,5 до 2 миллионов рублей. Эта сумма практически равна текущей рыночной стоимости квартиры.

Кроме того, для приведения жилья в пригодное для жизни состояние необходимо провести санитарную обработку. Голуби могут переносить различные заболевания, такие как птичий грипп и орнитоз. По этой причине пол и стены должны быть обработаны специальными химическими средствами для полного уничтожения вредных микроорганизмов.

Один из пользователей социальных сетей написал: «Дешевле купить новую», а другой в шутку отметил, что голуби хотя бы оставили хозяину завтрак, так как в квартире были найдены яйца.

Таким образом, вернувшись из трехлетней поездки, мужчина обнаружил свой дом до неузнаваемости изменившимся. Теперь перед ним стоят огромные расходы на ремонт и задача по превращению квартиры в безопасное место для жизни.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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