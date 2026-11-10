Дуэль Каннаваро и Карпина: все подробности перед матчем Узбекистана и России

Центральный стадион «Пахтакор» в Ташкенте становится ареной противостояния двух амбициозных сборных из Азии и Европы. Национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро принимает сборную России во главе с Валерием Карпиным. Если в первой встрече, прошедшей в столице четыре года назад, счет так и не был открыт (0:0), то нынешний матч проходит на фоне обновленных составов, серьезных тактических изменений и сильных статистических интриг. Важные изменения в составах: кто в строю, а кто нет? Сборная России прибывает в Ташкент с рядом потерь. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит сбор из-за травмы мышцы бедра, полученной в матче чемпионата Франции. Также в расширенный список Карпина не были включены лучшие бомбардиры РПЛ Максим Глушенков (из-за разногласий) и Александр Соболев (по состоянию здоровья). Несмотря на это, голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, представитель «Галатасарая» Алексей Батраков и звезда МЛС Алексей Миранчук прибыли в Ташкент вместе с командой.

В сборной Узбекистана важный представитель обороны, игрок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов пропустит встречу из-за травмы. Однако для болельщиков есть хорошая новость: капитан Эльдор Шомуродов, чей приезд задерживался по семейным обстоятельствам, вовремя присоединился к команде. Ожидается, что представитель «Истанбул Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев сыграет ключевую роль в атаке против российских футболистов, которых он очень хорошо знает. Состояние команд и показатели Сборная Узбекистана Сборная России Главный тренер Фабио Каннаваро (Италия) Валерий Карпин (Россия) Основные потери Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», травма) Александр Головин («Монако»), Соболев, Глушенков Ведущие звезды Эльдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев Матвей Сафонов (ПСЖ), Алексей Миранчук, Батраков Домашняя/выездная серия Не проигрывает дома 17 матчей подряд В 2026 году проиграла единственный выездной матч (Египту 0:1) Против азиатских команд В последних домашних играх победила Иран (3:1) и Сирию (4:1) С момента отстранения не проигрывает азиатским сборным (8 побед, 5 ничьих) Положение в 2026 году Дебютант финальной стадии ЧМ В 8 матчах: 5 побед, 2 ничьи, 1 поражение «Сборная России не проигрывает представителям Азии ровно 10 лет (с матча против Катара в ноябре 2016 года). А в Ташкенте ее ждет команда Каннаваро, которая не проигрывает на своем поле уже 17 матчей подряд». Важные цифры и «шоу, богатое на голы», которого не ждут эксперты Перед игрой есть несколько решающих статистических фактов: