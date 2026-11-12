Уникальный младенец, родившийся без носа в штате Алабама, США, привлек внимание многих людей

Элай Томпсон, родившийся в 2015 году в штате Алабама, США, появился на свет с крайне редким врожденным дефектом — аринией. При этом состоянии у ребенка не формируются наружный нос, носовая полость и обонятельная система.

Новости и фотографии необычного состояния младенца широко распространились в социальных сетях, привлекая внимание множества людей. Семья ребенка также тронула многих своим отношением к нему. Родители отказались от хирургического вмешательства, подчеркнув, что считают своего ребенка идеальным таким, какой он есть.

Для поддержания здоровья Элая ему была проведена трахеостомия, направленная на облегчение дыхания. В ходе этой процедуры в трахее делается специальное отверстие, создающее альтернативный путь для дыхания.

Делясь жизнью своего ребенка с общественностью, семья стремилась повысить осведомленность о редком врожденном состоянии, а также показать важность любви и принятия каждого ребенка таким, какой он есть.