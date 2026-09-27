Мерем Узерли преподнесла сюрприз соседу, который смотрел «Великолепный век» (видео)

Мерем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», устроила неожиданный сюрприз человеку, который смотрел сериал в соседнем номере отеля. Об этом сообщает Хабертюрк.

Как выяснилось, актриса находилась в качестве гостьи во дворце Чираган в Стамбуле, когда услышала из соседней комнаты знакомые звуки. По голосам она поняла, что сосед смотрит сериал «Великолепный век», в котором она сыграла главную роль.

Узерли записала происходящее на камеру телефона и поделилась на своей странице в соцсети тем, что её сосед смотрит этот сериал. После этого она немного подумала и решила постучать в дверь соседа.

Когда дверь открылась, Узерли представилась и сказала, что заметила, как тот смотрит «Великолепный век». Гость, увидев перед собой актрису, сыгравшую Хюррем Султан, не смог скрыть своего удивления.

Это видео с участием Узерли вызвало большой интерес в социальных сетях. Актриса получила международную известность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», транслировавшемся в 2011–2014 годах.