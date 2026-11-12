Правда о драке в Абу-Даби: Ислам Махачев осудил действия Мераба
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- Чемпион UFC Ислам Махачев защитил Усмана Нурмагомедова и его команду в конфликте, произошедшем между Усманом и Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.
- По словам Махачева, Мераб Двалишвили ударил гостя и оскорбил его мать, а этот инцидент является продолжением старых конфликтов с Ахмедом Гаджимагомедовым в Грузии.
- Ислам Махачев призвал общественность не выдвигать несправедливые обвинения, рассматривая ситуацию только с одной стороны.
Известная звезда UFC, чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев высказал свое мнение по поводу громкого конфликта, произошедшего в Абу-Даби между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Он выступил против тех, кто в интернете осуждает Усмана и его команду, и напомнил о причинах возникновения инцидента.
Заявление Махачева и предыдущие события в Грузии
По словам Ислама Махачева, многие видят только одну сторону ситуации и выдвигают несправедливые обвинения. В качестве примера он привел инцидент, произошедший ранее в Грузии.
«Хочу спросить тех, кто сейчас осуждает и оскорбляет Усмана и его друзей: почему вы молчали, когда Мераб без всякой причины ударил дагестанского борца и задел его честь? Тот парень подошел к Мерабу не с плохими намерениями, а просто чтобы поговорить. Сегодняшний инцидент Мераб начал еще у себя на родине. Он осмелился ударить гостя и оскорбил его мать», — написал Ислам Махачев.
Параметры конфликта и реакции
Детали и данные
Лицо, выразившее мнение
Ислам Махачев (чемпион UFC)
Конфликт в центре обсуждения
Столкновение между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили в Абу-Даби
Предыдущий инцидент (Грузия)
Конфликт между Двалишвили и Ахмедом Гаджимагомедовым перед турниром RAF 10 июня
Основное обвинение
Случаи избиения гостя и оскорбления его матери
Продолжение прошлых конфликтов
Напомним, что 10 июня текущего года перед турниром RAF, проходившим в Грузии, также возникли разногласия между Мерабом Двалишвили и Ахмедом Гаджимагомедовым. Сообщалось, что тогда Гаджимагомедов хотел спросить у Мераба причину его негативных высказываний об Умаре Нурмагомедове, однако Двалишвили неожиданно нанес ему удар. Последние события в Абу-Даби активно обсуждаются в спортивном сообществе как продолжение тех старых противоречий.
Как вы считаете, какие меры должно предпринять руководство лиги, чтобы предотвратить подобные личные и командные столкновения в мире ММА? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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