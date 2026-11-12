Правда о драке в Абу-Даби: Ислам Махачев осудил действия Мераба

Известная звезда UFC, чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев высказал свое мнение по поводу громкого конфликта, произошедшего в Абу-Даби между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Он выступил против тех, кто в интернете осуждает Усмана и его команду, и напомнил о причинах возникновения инцидента.

Заявление Махачева и предыдущие события в Грузии

По словам Ислама Махачева, многие видят только одну сторону ситуации и выдвигают несправедливые обвинения. В качестве примера он привел инцидент, произошедший ранее в Грузии.