250-летний механический лебедь: чудо, которое работает до сих пор

Этот лебедь движется уже 250 лет. Без электричества, батареек и современных технологий.

Он был создан в 1773 году в Лондоне. Полностью выполненный из серебра, он состоит из двух тысяч деталей, работающих на основе трех независимых часовых механизмов. Самое удивительное — он до сих пор работает. И по сей день его заводят один раз в день.

В 2008 году механизм впервые за десятилетия был вскрыт. Внутри был обнаружен скрытый счетчик. На нем было зафиксировано число 33 259.

То, что под лебедем выглядит как вода, на самом деле ею не является. Иллюзия создается с помощью вращающихся в противоположных направлениях скрученных стеклянных стержней.

Когда лебедь наклоняет шею, чтобы поймать рыбу, он на самом деле не касается ни одной из семи серебряных рыбок, плывущих в потоке. Рыба, которую он «глотает» — это золотая рыбка, спрятанная внутри его клюва.

То есть с самого начала все это было идеальной иллюзией. Лебедь вынимает рыбку, делает вид, что поймал её, а затем снова прячет внутрь.