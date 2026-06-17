Стало известно, почему в Индии заблокировали Telegram на неделю

В Индии мессенджер Telegram временно заблокирован до 22 июня в связи с процессом пересдачи вступительных экзаменов в медицинские вузы. Об этом сообщило агентство Reuters.

21 июня миллионы абитуриентов по всей стране пересдадут национальный вступительный экзамен в медицинские вузы — НИТ-УГ. Результаты экзамена, проведенного в мае, были аннулированы из-за обвинений в утечке вопросов.

Национальное агентство по проведению экзаменов, поддерживая данное решение, сообщило, что эта мера была принята в ответ на «организованное использование платформы мошенниками с целью обмана абитуриентов».

Отмечается, что администраторы нескольких Телеграм-каналов требовали от абитуриентов и их родителей сотни тысяч рупий за доступ к материалам, представленным как экзаменационные вопросы. Представители ведомства подчеркнули, что таких материалов вне защищенной экзаменационной системы не существует.

Пользователи интернета и правозащитники раскритиковали этот запрет, назвав его временным решением гораздо более серьезной проблемы мошенничества на экзаменах.

Для справки: НИТ является основным вступительным экзаменом в медицинские колледжи Индии. В экзамене, прошедшем 3 мая 2026 года, по всей стране приняли участие 2,28 миллиона абитуриентов. Спустя несколько дней сообщения об утечке вопросов вызвали резкое общественное недовольство.

После этого Национальный центр тестирования признал результаты недействительными и назначил пересдачу на 22 июня.