Стало известно, почему в Индии заблокировали Telegram на неделю

·27·Мир
Стало известно, почему в Индии заблокировали Telegram на неделю

В Индии мессенджер Telegram временно заблокирован до 22 июня в связи с процессом пересдачи вступительных экзаменов в медицинские вузы. Об этом сообщило агентство Reuters.

21 июня миллионы абитуриентов по всей стране пересдадут национальный вступительный экзамен в медицинские вузы — НИТ-УГ. Результаты экзамена, проведенного в мае, были аннулированы из-за обвинений в утечке вопросов.

Национальное агентство по проведению экзаменов, поддерживая данное решение, сообщило, что эта мера была принята в ответ на «организованное использование платформы мошенниками с целью обмана абитуриентов».

Отмечается, что администраторы нескольких Телеграм-каналов требовали от абитуриентов и их родителей сотни тысяч рупий за доступ к материалам, представленным как экзаменационные вопросы. Представители ведомства подчеркнули, что таких материалов вне защищенной экзаменационной системы не существует.

Пользователи интернета и правозащитники раскритиковали этот запрет, назвав его временным решением гораздо более серьезной проблемы мошенничества на экзаменах.

Для справки: НИТ является основным вступительным экзаменом в медицинские колледжи Индии. В экзамене, прошедшем 3 мая 2026 года, по всей стране приняли участие 2,28 миллиона абитуриентов. Спустя несколько дней сообщения об утечке вопросов вызвали резкое общественное недовольство.

После этого Национальный центр тестирования признал результаты недействительными и назначил пересдачу на 22 июня.

ИндияTelegramReutersNEET-UG
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Землетрясение магнитудой 6,7 вызвало разрушения в ИндонезииЗемлетрясение магнитудой 6,7 вызвало разрушения в ИндонезииВчера, 18:00Вирус Эбола может достичь Европы и Азии за 30 днейВирус Эбола может достичь Европы и Азии за 30 днейВчера, 17:24Открытие 2000-летней давности поразило ученыхОткрытие 2000-летней давности поразило ученыхВчера, 15:19Землетрясение магнитудой 6,3 вызвало панику в КитаеЗемлетрясение магнитудой 6,3 вызвало панику в КитаеВчера, 15:05Зеленский резко прокомментировал удар по нефтезаводу в Москве (видео)Зеленский резко прокомментировал удар по нефтезаводу в Москве (видео)Вчера, 14:55Binance может лишиться лицензии на деятельность в ЕвросоюзеBinance может лишиться лицензии на деятельность в ЕвросоюзеВчера, 14:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление