ВВП Узбекистана может превысить 180 млрд долларов к 2026 году

·13·Экономика
ВВП Узбекистана может превысить 180 млрд долларов к 2026 году

Выступая на международном инвестиционном форуме ТИИФ-2026, Шавкат Мирзиёев отметил, что приток инвестиций в Узбекистан в последние годы значительно увеличился.

По словам Президента, за последние пять лет страна привлекла инвестиции на общую сумму 123 млрд долларов.

Глава государства особо подчеркнул, что Узбекистан открыт для инвесторов, готовых к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

По его словам, в условиях изменений в мировой экономике инвесторы проявляют интерес к вложениям в страны с широкими перспективами, где гарантированы их права и свободы.

«Четыре года назад мы ставили целью довести валовой внутренний продукт до 100 млрд долларов к концу 2026 года.

Согласно прогнозам, объем нашей экономики, растущей в этом году высокими темпами, превысит 180 млрд долларов», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что реализуемые меры по экономическим реформам, улучшению инвестиционного климата и поддержке частного сектора служат одним из важных факторов экономического роста.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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