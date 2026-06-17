Сегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матча

·33·Спорт
Сегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матча

Групповой этап чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжается в самом разгаре. Сегодня вечером и завтра утром футбольных болельщиков ждут четыре захватывающих встречи.

В программе дня матчи Португалия — Демократическая Республика Конго, Англия — Хорватия, Гана — Панама, а также Узбекистан — Колумбия. Игры начнутся в 22:00 и продлятся до 07:00 по ташкентскому времени.

В первом поединке дня сборная Португалии выйдет на поле против Демократической Республики Конго. Матч начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Португалия считается фаворитом в этом противостоянии. В составе команды есть известные футболисты с огромным опытом в мировом футболе. ДР Конго, в свою очередь, является опасным соперником, состоящим из физически крепких, быстрых и борзовых игроков.

В этом столкновении африканской и европейской футбольных школ Португалия будет стремиться к контролю мяча, в то время как ДР Конго может искать возможности через быстрые контратаки и единоборства. Поскольку это первый матч в группе, обе команды постараются начать турнир с победы.

Спустя полгода после полуфинала сборные Англии и Хорватии снова сразятся друг с другом. Матч стартует в 01:00 по ташкентскому времени.

Это противостояние оценивается как один из центральных матчей дня. Если Англия обладает мощным и звездным составом, то Хорватия выделяется опытом больших турниров, сплоченностью и дисциплинированными действиями в центре поля.

Сборная Англии хочет заявить о своих целях уже в первом групповом матче. Хорватия же не раз доказывала на прошлых крупных турнирах, что способна бороться с любым фаворитом. Поэтому в этой игре решающее значение могут иметь мелкие детали, стандартные положения и борьба в центре.

В 04:00 на поле выйдут сборные Ганы и Панамы. В этом поединке столкнутся два разных стиля футбола.

Гана опирается на скорость, силу и индивидуальное мастерство, характерные для африканского футбола. Панама же стремится противостоять сопернику за счет дисциплинированной обороны и командных действий. Для обеих команд этот матч может иметь большое значение для определения дальнейшей судьбы в группе.

Самый важный матч дня для болельщиков Узбекистана начнется в 07:00 утра. Наша национальная сборная впервые в истории выйдет на поле финальной стадии чемпионата мира, чтобы сразиться с Колумбией.

Этот поединок занимает особое место в истории узбекского футбола. Мечта, которой ждали годы, наконец сбывается, и «белые волки» делают свой первый шаг на мундиале.

Колумбия считается сильной командой, состоящей из техничных, быстрых и обладающих международным опытом футболистов. В составе соперника есть высококлассные игроки, выступающие в клубах Южной Америки и Европы. Поэтому первый матч станет для Узбекистана очень тяжелым испытанием.

От подопечных Фабио Каннаваро потребуется высокая дисциплина в обороне, жесткая борьба в центре и точность в контратаках. Действия Абдукодира Хусанова, Аббосбека Файзуллаева, Эльдора Шомуродова и других лидеров могут сильно повлиять на результат команды.

Узбекистан выйдет на этот матч не только за результатом, но и для того, чтобы продемонстрировать всему миру уровень нашего национального футбола. Команду будут поддерживать миллионы болельщиков в Узбекистане и за рубежом.

Расписание матчей на 17/18 июня:

  • 22:00 — Португалия — Демократическая Республика Конго

  • 01:00 — Англия — Хорватия

  • 04:00 — Гана — Панама

  • 07:00 — Узбекистан — Колумбия

Каждый матч первого тура чемпионата мира имеет огромное значение. Первая победа дает командам уверенность и важные три очка, в то время как поражение усиливает давление в последующих играх.

Поэтому ожидается, что все сборные, выходящие сегодня на поле, начнут игру осторожно, но с большой мотивацией. Для болельщиков же начинается настоящий футбольный марафон, который продлится с вечера до утра.

Безусловно, основное внимание будет приковано к матчу Узбекистан — Колумбия в 07:00. Независимо от результата, эта игра останется незабываемой страницей в истории нашего национального футбола.

ПортугалияАнглияХорватияКолумбияМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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