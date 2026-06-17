Прогноз роста курса доллара на 18 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 18 июня, вырастет примерно на 37–38 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 010 сумов.

• Инфинбанк — 12 010 сумов.

• Асакабанк — 12 010 сумов.

• Туронбанк — 12 010 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Хаётбанк — 12 050 сумов.

• Асакабанк — 12 060 сумов.

• Даврбанк — 12 060 сумов.

• Асиа Аллианке Банк — 12 060 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.