Прогноз роста курса доллара на 18 июня

·33·Экономика
Прогноз роста курса доллара на 18 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 18 июня, вырастет примерно на 37–38 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 010 сумов.
• Инфинбанк — 12 010 сумов.
• Асакабанк — 12 010 сумов.
• Туронбанк — 12 010 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Хаётбанк — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 060 сумов.
• Даврбанк — 12 060 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 12 060 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

AloqabankInfinbankAsakabankTuronbankHayotbank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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