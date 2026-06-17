Прогноз роста курса доллара на 18 июня
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• Алокабанк — 12 010 сумов.
• Хаётбанк — 12 050 сумов.
Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 18 июня, вырастет примерно на 37–38 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Алокабанк — 12 010 сумов.
• Инфинбанк — 12 010 сумов.
• Асакабанк — 12 010 сумов.
• Туронбанк — 12 010 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Хаётбанк — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 060 сумов.
• Даврбанк — 12 060 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 12 060 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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